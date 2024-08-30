Ocak Ayında Emekliye Gelecek Zammı Canlı Yayında Duyurdu: 'Hayal Kırıklığı Olacak'

Ünlü SGK Uzmanı Ali Tezel, emekli maaşlarına Ocak zammı için canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. SSK bağ-kur ve 4C emeklisi milyonlarca vatandaş için Ocak ayında verilecek zam oranları büyük önem taşıyor. Çünkü emekli maaşı alan vatandaşlar temmuzda aradığını bulamadı. Düşük Maaşlar, emeklinin enflasyon karşısında zorlanmasına sebep oldu. Peki Ocak 2025 emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekliye ocakta ne kadar zam yapılacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Henüz enflasyon oranları kesinleşmedi ancak yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden değerlendirmeler devam ediyor. Ünlü isim Ali Tezel’de Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak olan zam için yeni tahminlerini açıkladı. Peki Emekliye 2025'te ne kadar zam yapılacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Milyonlarca emekli Ocak 2025 zammı için geri sayıma başladı. Özellikle SSK ve bağ-kur emeklileri Temmuz ayında aldıkları zammı yetersiz buldu ve yeni zam için hükümete gözünü çevirdi. Temmuz ayında SSK ve bağ-kur emekli maaşlarına %24.73 zam yapılmış en düşük emekli maaşı da 12.500 TL olmuştu. Şimdi ise ocakta verilecek zam oranları Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden hesaplandı.

TÜM EMEKLİYE YÜZDE 7 ZAM İDDİASI

SGK Uzmanı Ali Tezel, canlı yayında yaptığı açıklamada emekli ve asgari ücretli için hükümetin planladığı zam oranlarını duyurdu. Ali Tezel, Ocak ayında bütün emeklilerin maaşlarında %7'lik bir artış olacağını söyledi. Asgari ücret zammı ise 2025 yılında %10.5 olacak.

Ali Tezel'in bu açıklamasına göre %7 zam sonrası SSK ve bağ-kur emeklisinin en düşük maaşı 13.375 TL olacak. Asgari ücret ise 18.787 TL'ye yükselecek.

EMEKLİLERİN TEPKİSİ BÜYÜYOR

Son günlerde Ocak 2025 emekli zammı ile ilgili tahminler emeklilerden tepki çekiyor. Çünkü zaten Temmuz'da yapılan zamlı düşük bulan emekliler Ocak ayında %7'lik zam gelmesi durumunda nasıl geçineceklerini kara kara düşünüyor. Fakat bu zam oranları Şu an için kesin değil. Kesinlikle rakamlar, 3 Ocak 2025 tarihinde 6 aylık Enflasyonun netleşmesi ile birlikte belli olacak. Yine de milyonlarca emekli vatandaş geçim kaygısıyla endişe taşımaya devam ediyor.