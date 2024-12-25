Ocak 2025 65 yaş maaşı, evde bakım parası, engelli maaşı kaç para oldu?

Bununla birlikte, 65 yaş maaşı, evde bakım parısı ve engelli maaşı gibi sosyal destek ödemeleri de memur zammı oranına bağlı olarak artacak.

Memur ve Emekli Maaşları Zam Oranı Bekleniyor

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı oranının kesinleşmesi için Aralık ayı enflasyon verisi bekleniyor. 2023 Temmuz ayında yapılan toplu sözleşmeye göre, memurlar Temmuz'da yüzde 10 zam almıştı. Ocak 2025 itibariyle bu oran yüzde 6 olacak; ancak enflasyon farkı da maaşlara eklenerek toplam zam oranı belirlenecek.

Kasım 2024 Enflasyon Oranları

Kasım 2024 itibariyle aylık enflasyon oranı yüzde 2,24, yıllık enflasyon ise yüzde 47,09 olarak gerçekleşti. Beş aylık enflasyon verileri ışığında emekliler için zam oranı yüzde 14,57, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 10,40 olarak hesaplandı. Bu oranlar şu anki verilere dayanıyor ve Aralık ayı enflasyonu açıklanınca nihai rakamlar ortaya çıkacak.

Yeni Maaşlar Ne Kadar Olacak?

Memur zammı oranı kadar artan sosyal destek ödemelerinin Ocak 2025 tutarları da netleşti. Buna göre, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parısı gibi ödeneklerin yeni tutarları şu şekilde olacak:

65 Yaş Aylığı: 4.616,52 TL

Evde Bakım Desteği: 10.022,07 TL

Kronik Hastalık Yardımı: 10.022,07 TL

Engelli Aylığı (%40-69): 3.685,22 TL

Engelli Aylığı (%70 ve üzeri): 5.527,82 TL

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Sabah Gazetesi