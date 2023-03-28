O zevkte artık haram oldu! Büyük zam geldi

Türkiye’de her açıdan gelen zamlar arasında artık vatandaş hangisine ne diyeceğini şaşırmış durumda. Üzerine çok konuşulanlardan birisi olmasa da Türk kahvesine gelen zamlar gittikçe artıyor. Günün yorgunluğunu alan, misafirliklerin vazgeçilmezi, insanlar için bir mola olan Türk kahvesine fahiş zamlar geliyor. 2 senede gelen zamlar her alanda artık ölçülemez boyuta gelmişken Türk kahvesi de yüzde 240 zamlandı.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuruyemişçiyi ziyaret etti ve bununla ilgili Türk kahvesi fiyatlarına eleştiride bulundu. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) açıklamaları doğrultusunda gelen zamların ciddi biçimde yükseldiğine dair Gürer, “Bu şekilde devam ederse vatandaş kahve keyfinden de mahrum olacak. Bir fincan kahvenin kırık sene hayrı var dedikleri bu olsa gerek, yükselen fiyatlar kahveyi daha da değerli yaptı.” ifadelerine yer verdi.



2 senede yüzde yüzü geçkin zam



CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ocak 2021 senesinde 1 kilogram Türk kahvesinin fiyatı 59 TL iken, Ocak 2023 senesinde ise 1 kilogram Türk kahvesi fiyatı 200 TL’ye arttı. 2 senede tam yüzde 240 zam geldi.



CHP Milletvekili Gürer, yaptığı incelemelerle ilgili konuşurken 2021 senesinde 75 bin ton Türk kahvesinin tam olarak 232 milyon 233 bin TL ödeme ile ithal edildiğini vurgulayarak şunları söyledi:



“Kahve ithalatı 90 ülkeden gerçekleştiriliyor. Ülkemizde 2016 ile 2020 seneleri arasında Türk kahvesi ithalatı 891 milyon 252 bin dolara yükseldi. 2016’dan bu yana 130,5 milyon dolar ödemeden 2022’de 412 milyon 784 bin dolara yükseldiği ve 91 bin ton kahve ithal edildiğini gördük.”