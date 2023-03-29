O vatandaşlar isyan etti! 3600, 9000 prim günü ödemesine eşit maaş! Yeni tartışma alevlendi

En az emekli maaşı 7 bin 500 TL olunca neredeyse 8.8 milyon kişi prim maaş dengesizliği konusunda adeta isyan etti. “Ne kadar prim ödemesi yapılmışsa, o kadar maaş alınması gerekiyor. Şimdi her 3 emekliden 2’si aynı aylığı alabilecek. 3 bin 600 gün prim ödeyen ile 9 bin gün prim ödemesi yapan aynı aylığı alacak. Asgari ücretin 2 katı prim yatıran ile asgari ücretten prim yatıran aynı aylığı alacak. Bunda adalet nerede?” ifadelerine yer veriliyor.



CHP’den “Hesapsız kitapsız düzenleme” tepkisi



Emekli maaşının en az seviyesinin 7 bin 500 TL’ye çıkmasıyla maaş ve emeklilikte prim dengesinin bozulmasına dair ise CHP’li Bülent Kuşoğlu şunları söyledi:

“Sosyal güvenlik sistemi prime dayalı olarak işler. Aktüeryal hesapla temellendirilir. Yani prim ödemesi en fazla olan en fazla maaşı almalıdır. Bizde ise emeklilik sistemi iyice bozulmuş durumda. Ücret nasıl asgariye yaklaştıysa... Şu an ülkenin yüzde 60’ı asgari ücret alıyor. Emekli de bunu alır duruma geldi. Ortalaması 7 bin 500 TL oldu. Devlet muhtacına yardım eder, ancak sosyal güvenlik sistemi ile olmaz. Yardım sosyal güvenlik sistemi ile değil, sosyal yardım sistemi ile yapılır. Ancak bunlar birbirine karıştığı zaman sistem bozulur, devlet de bozulur.”



Adaletsizlik denildi!



HDP’li Garo Paylan maaş eşitlenmesi durumuna dair, “Sayın Elitaş, sosyalistlere, gençlere, komünistlere eleştiriniz vardı. ‘Siz eşitlik istiyorsunuz, ama yoksullukta eşitlik istiyorsunuz’ diye. Vallahi siz o anlamda dediklerinizi yaptınız. Evet yurttaşları eşitliyorsunuz, ama yoksullukta.” ifadelerine yer vererek şöyle temellendirdi:



“Minimum emekli 7 bin 500 TL alırken 3 emeklinin 2’si eşitleniyor. Şimdi 3 emeklinin 2’si hatta 4’te 3’ü aynı aylığı alacaklar. 3 bin 600 gün ile 9 bin gün prim yatıran aynı maaşı nasıl alır? Asgari ücretliden 2 kat fazla prim yatıran asgari ücretten yatıran ile aynı maaşı alacak. Bunda adalet nerede? En az emekli maaşı yükselsin istiyoruz. Ancak en az asgari ücret kadar olmalı, daha çok primi olan da daha fazla aylık almalı. Maaşları yüksek seviyede olmalı ki bugünkü gençlere ‘Ey çalışanlar, gençler daha yüksek prim öderseniz, işvereniniz priminizi gerçek gösterirse daha fazla maaş alabilirsiniz’ diyebilelim. Böyle bir umudu maalesef siz bitirdiniz.”