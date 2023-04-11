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O vatandaşlar 15 Nisan’da ödemeler T.C. kimliğe yatacak! E-devlet'ten kontrol edilmeli!

15 Nisan 2023 tarihinde o vatandaşlara ödemeler T.C. kimlik numarasına göre yatırılacak. E-devlet üzerinden ödemelerin yatıp yatmadığı kontrol edilmeli. İşte devletten yatacak 15 Nisan ödemelerine dair detaylar...

O vatandaşlar 15 Nisan’da ödemeler T.C. kimliğe yatacak! E-devlet'ten kontrol edilmeli!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında yatan ödemeler bu ay 15 Nisan’da yapılacak. Aylık olarak yapılan ödemeler belirli tarihlerde T.C. kimlik numarasıyla hesaplara aktarılmaktadır. Devlet, şartları uyan vatandaşlar için 4 bin 337 TL olan Evde Bakım Aylığı ödemelerini yapmaktadır.  


Nisan ayında evde bakım ödemeleri ne zaman yatacak, merak ediliyordu. Hak sahibi olan vatandaşlar için 15 – 31 Nisan tarihleri aralığında ödemeler hesaplara aktarılacak. Ödemelerin yapılıp yapılmadığı ise Evde Bakım Maaşı alan vatandaşlar tarafından kontrol edilmelidir. Kontroller ise e-Devlet adresinden veyahut SMS ile yapılabilmektedir. İşte evde bakım maaşı nisan ödemeleri detayları... 


EVDE BAKIM MAAŞI NİSAN 2023 


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında hak sahibi olan vatandaşlara ödemeler her ayın 15’inde yatmaya başlayarak ay sonuna kadar tamamlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nisan 2023 evde bakım aylığı ödemelerine dair henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. 


E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 


E-devlet üzerinden maaşların hesaplara yatıp yatmadığı sorgulanabilmektedir. Bunun için ilgili hak sahibinin T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir. Ardından “Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama” yazarak detaylar öğrenilebilmektedir.  


EVDE BAKIM MAAŞI SMS SORGULAMASI NASIL YAPILIR? 


Evde bakım maaşı SMS sorgulaması yapmak isteyen hak sahipleri ise kendi cep telefonları üzerinden SMS kısmına “BAKIYE” yazdıktan sonra 4747’ye göndermelidir. Ardından yanıt kısa sürede gelmektedir. 


EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR? 


Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin sağlık raporu gerekmektedir. Eve giren gelir de yatacak olan evde bakım aylığı için önemlidir. Asgari ücrete 3’te 1 oranında olması gerekmektedir. İncelemelerde sosyal hizmetler tarafından bakıma ihtiyacı olduğu belirlenmelidir. 

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