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O ürünler raflardan kalkacak! ŞOK, BİM, A101 tükenmeden alın!

O ürünler ŞOK, BİM ve A101 raflarından kalkacak. İhtiyacı olan vatandaşlar tükenmeden A101, ŞOK ve BİM indirimli ürünlerden son olarak faydalansın. İşte A101, BİM ve ŞOK’ta artık satılmayacak olan o ürünlerin detayları...

O ürünler raflardan kalkacak! ŞOK, BİM, A101 tükenmeden alın!

Ülkemizde her geçen gün yeni sınırlar çiziliyor. Küçük elektronik aletlerin yurt dışından getirilmesi halinde gümrük vergisi alınacağı hakkında ve Airfryer’in de dahil edildiği öğrenilmişti. Şimdi de BİM, ŞOK ve A101 için elektronik eşya ile aktüel ürünlerin satışları sonlandırılacak. 


Geçtiğimiz aylarda ilk kez gündeme gelen bu konu özellikle zincir marketlerdeki aktüel ürün ve elektronik cihaz satışına dair konuşulmuştu. Ancak ürünlerin kaldırılması kararı alınmadan bu süreç boyunca vatandaşlar market zincirlerindeki elektronik ürünlere ve aktüel ürünlere büyük rabet gösterdi. Alınacak olan karar sonrasında ise bazı zincir marketler artık elektronik aletlerle beraber bazı ürünleri de aktüel katalog fırsatlarında sunamayacak. Özellikle milyonlarca vatandaş için her hafta indirimlerini duyuran ŞOK, A101 ve BİM aktüel katalog indirimleri belki de o kadar rabet görmeyecek.  


Hangi ürünler raflardan kalkacak? 


Ticaret Bakanlığı’nın aldığı “Küçük esnafı destekleme” kararı kapsamında yönetmelik üzerinde bazı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar kapsamında da zincir marketlere uygulanacak kısıtlamalar bulunuyor. Taslak durumunda olan yönetmelikte özellikle ŞOK, BİM, Migros, A101 gibi marketler bulunuyor. Burada satışa sunulan beyaz eşya, sigara, mobilya, elektronik aletler ve cep telefonu gibi ürünlerin satılmasına yasak koyulması gündemde. Buna ek olarak ise her yere zincir market açılmaması gibi bir detay da bulunuyor. 


Küçük esnafın korunması amacıyla zincir marketlere getirilen kısıtlama özellikle de A101, ŞOK, BİM aktüel katalog ürünlerini hedef alıyor. Ancak bilindiği kadarıyla yönetmelikte online satış ve 1500 metrekareden daha büyük olan marketler dahil edilmedi.  


Ek olarak zincir marketlerin çalışma saatlerinde de yine küçük esnafı korumak adına değişiklik gerçekleştirilecek. Örneğin pazar günleri marketler saat 11.00’den önce açılamayacak. 

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