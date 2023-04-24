O tarihten sonra sigorta girişi olanlar yaşadı! 5 yıl erken emeklilik fırsatı var, hem de EYT’siz

Son dakika haberi...2023 Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesini açıklarken emeklilik reformu için müjdeleri verdi. Buna göre kadınlara erken yaşta emekli olma imkanı ve prim ödemelerine de devlet desteği gelecek. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'da EYT'den sonra Bağ-Kur'lu çalışanları ilgilendiren düzenleme için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... Milyonları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi sonrası yeni reform hazırlıkları başladı. Yeni emekilik sisteminde kadınlarda anne olma, çocuk sayısı gibi kriterler belirleyici olacak. Öte yandan Bağ-Kur'lu küçük esnafların prim gününün düşürülmesi için Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalar başladı.

EYT'LİLERE YAŞ ŞARTSIZ EMEKLİLİK İMKANI GELDİ

Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT meselesi Başkan Erdoğan'ın iradesiyle tarihe karıştı. Yaş şartının tamamen kaldırılarak yapılan düzenleme ile 4,7 milyon kişiye emeklilik yolu açıldı. 2023 yılı içerisinde prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2,25 milyon kişinin emekli olması bekleniyor.

Mart ayında prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 1,6 milyonu aşkın EYT'li emekilik başvurusu yaptı. SGK çalışanları geceli gündüzlü yoğun mesai yaparak 'Emekli maaşı hesaplama ve maaş bağlama' işlemlerini gerçekleştiriyor.

EYT'lilerin birçoğunun maaşının Nisan ayı içerisinde bağlanması beklenirken, Mart ayında başvurusunu gerçekleştirenlerin tamamının Mayıs ayı sonuna kadar işlemlerinin bitmesi gerekiyor. Burada herhangi bir hak kaybı olmadan 1 Nisan'dan itibaren tüm hak edişlerini bayram ikramiyesi de dahil olmak üzere EYT'liler alacak.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: EMEKLİLİK REFORMU GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı Seçim Beyannamesini duyurdu. Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yaptığı açıklamada yeni emeklilik reformu için müjdeyi verdi. Buna göre;

Emeklilik yaşı kadınlarda anne olma ve çocuk sayısına göre aşağı çekilecek

Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek

Yapılacak emeklilik düzenlemesi ile kadınlar daha az ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

Mevcut durumda SSK'da 7.200 prim günü ile kadınlar 58 yaşında, erkeklerde 60 yaşını doldurduğunda emekli olabiliyor. Bağ-Kur'da ise kadınlar 58 yaşında, erkekler de 60 yaş ve 9.000 gün primle emekli olabiliyor.

KÜÇÜK ESNAF İÇİN PRİM EŞİTLENİYOR: BAĞ-KUR DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küçük esnaf için Bağ-Kur prim günü düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e talimatını verdi. Yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur'lu binlerce tüccar, esnaf ve işverenin istihdam sayısına göre (Yanında çalışan sayısı) emeklilik prim günü aşağı çekilecek. Böylece küçük esnafın, tüccarın emeklilik hakkı için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek.