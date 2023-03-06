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O tarihten sonra emekli olanlara ek zam! Maaşlara 4.125 TL eklenecek

4A, 4B ve 4C emeklisine müjde üstüne müjde. O tarihten sonra emekli olanlara ek zam imkanı geliyor. Emeklilik tarihinize göre 4.125 TL zam hakkınız var.

O tarihten sonra emekli olanlara ek zam! Maaşlara 4.125 TL eklenecek

Asgari ücret, emekli maaşları, Memur maaşları ve sosyal yardımlar 2023 yılının Ocak ayında zamlı olarak ödenmeye başlandı. Maaşlara zam bu yıl rekor seviyeye ulaşırken ek zam haberleri de gelmeye devam ediyor. Özellikle emekliler için %25 ek zam gündemde. Emeklilere ek zam konusu vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor. Peki, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? Emekli maaşlarına ara zam ne zaman olacak?

İŞE GİRİŞİ 2008 ÖNCESİ OLANLARA EK ZAM YAPILACAK

Tüm emeklileri ilgilendiren haber bu sabah verildi. İşe giriş tarihine göre maaşlara ek zam yapılması gündeme geldi. Özellikle son dönemlerde deprem felaketi nedeniyle emeklilere ek zam konusu gündemden düşmüştü ancak seçim çalışmalarının yeniden hız kazanması ile ek zam tekrar gündeme girdi. Bu defa ara zam iddiası belli bir tarihten sonra işe giren kişiler için geldi. 2008 öncesi işe giriş tarihi olan emeklilere Mart ayının sonlarına doğru ek zam yapılabilir. 4A 4B 4C emeklisi herkese 4125 TL ek zam ödemesi yapılacağı konuşuluyor.

%25 EK ZAM SONRASI MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Seçim çalışmalarının başlaması ile birlikte ek zam iddiaları da bir kez daha ayyuka çıktı. Maaşlara %25 üstünde zam yapılacağı konuşuluyor. AK Parti hükümetinin seçim öncesinde böyle bir hamle yapacağı uzun süreden beri konuşulan iddialar arasında yer alıyordu. Zam oranının %25 olacağı da diğer bir İddia. Peki %25 ek zam yapılması durumunda emekli maaşları nasıl olacak? Ek zam sonrası Yeni emekli maaşları şöyle olacak:

Yüzde 45 Zam Gelmesi Durumunda Emekli Maaşı Tablosu:

Güncel maaş: 5.500 TL

Zam oranı: %45

Zam tutarı: 2.475 TL

Zamlı maaş: 7.975 TL

Yüzde 45 Zam Gelmesi Durumunda Memur Maaşı Tablosu:

Güncel maaş: 11.848 TL

Zam oranı: %45

Zam tutarı: 5.331,60 TL

Zamlı maaş:17.179,60 TL

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