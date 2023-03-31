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O tarihten sonra altın alınamayacak! Altında rekorun kralı o tarihte yaşanacak! 31 Mart güncel altın fiyatları

O tarihten sonra altın alınamayacak! Altında rekorun kralı o tarihte yaşanacak! 31 Mart güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve tahminleri haberimizde...

O tarihten sonra altın alınamayacak! Altında rekorun kralı o tarihte yaşanacak! 31 Mart güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarına dair beklentiler üst seviyeye çıktı. Piyasada dalgalanmalar sürerken gram altının rekorların peşini bırakmaması yatırımcıların durumun gidişatına dair meraklanmasına sebep oluyor. “Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi?” benzeri araştırmalar ile uzman yorumlarını araştırıyorlar. Bu sorulara İslam Memiş’ten son nokta geldi. Gram altın fiyatlarında korkutucu bir tahminden bahsetti. Peki 31 Mart 2023 gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve 31 Mart altın tahminleri detayları... 


Gram altın geçen hafta 1.200 TL sınırını aştı ve rekorlara koştu. Yeni haftada ise bazı iniş ve çıkışlar yaşadı. Yatırımcılar tüm bu durumlar karşısında “Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Altın alınır mı? Altın satılır mı?” gibi ikilemlerde kaldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatlarında depremin bariz hissedileceğini belirtti. Peki, 31 Mart 2023 altın fiyatları ne kadar? İslam Memiş altın yatırımcılarına hangi tavsiyelerde bulunuyor? 


ALTIN ALMA – SATMA ZAMANI NE ZAMAN? 


İslam Memiş, altının bu sene rekor senesinde olduğunu vurguladı. Yükselişlerin devam edeceğini belirterek o tarihle ilgili uyarı da bulundu. Altın alınmalı mı? Altın satılmalı mı? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, 1.550 TL’yi gram altında göreceğimizi söyledi. 


İslam Memiş, “Son zamanlardaki en hızlı yükseliş ile vatandaşlar hemen kar elde etmek istiyor olabilir. Bu süreçte gram altında yükseliş oldu ve 1.114 TL seviyesinden bugünle beraber 1.234 TL seviyesine yükseldi. Ama bu yükselişin süreceği kanaatindeyim. Kısa vadeli düzeltme hamlesi olsa da son bir defa alım şansı doğacaktır. Alamayanlar alım fırsatını yakalayacak. Haziran ayından sonra ise 1.450 - 1.550 TL seviyeleri sürpriz olmayacak.” ifadeleriyle yatırımcılara fikir verdi.  


31 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI


Gram altın fiyatı 31 Mart 2023 tarihinde şu an için alımda 1.222,22 TL iken, satımda 1.222,43 TL. 


Çeyrek altın fiyatı ise bugün alış için 2.016 TL iken, satış için 2.037 TL. 


31 Mart 2023 yarım altın fiyatı ise alış için 4.033 TL iken, satış içinse 4.073 TL’yi işaret ediyor.

Tam altın 31 Mart fiyatı ise alış 8.227 TL ekranlarda görülürken, satış 8.324 TL gösteriyor. 

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