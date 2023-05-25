O tarihte işe girişi olanlara müjde! Emeklilik yaşı artık 42,43,44,45 oldu

Emekliler yıl, yaş ve prim gün hesaplamalarıyla emekli olmayı bekliyor. 3600 ile emekliliğini doldurmak bu yollardan biri iken bazı durumlarda çalışanlara erken emeklilik fırsatı doğuyor. Peki, erken emekli olmak için gereken şartlar ne?

Emekli olmayı isteyen milyonlarca vatandaşın beklediği EYT yasasında gözler aralık ayına çevrildi. EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken masadaki formüller ve staj girişi konusunda tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Emekli olmak isteyen çalışanlar, yasa gereği belli bir yaşı doldurmaları, belli bir gün sayısınca prim ödemeleri gerekiyor. Sigorta başlangıcından sonra kadınlar için 20, erkekler içinse 25 senenin doldurulmasıyla emeklilik hakkı doğuyor. Bu kapsamda yaş, prim ve sigortalık gününü doldurma gibi şartları tamamlayanlar emekli olabilirken bazı durumlarda bu süreler düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri oluşabiliyor. Burada önemli kriterlerden birisi 3600 iken erken emeklilik yolları ve EYT son durum hakkında tüm detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler…

EYT’SİZ ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI!

Emekli olmak çalışma yılını ve primini dolduran tüm çalışanların yasal hakkı. Emekli olmak için yasada yer alan bazı şartları taşımak gerekiyor. Yasada belirlenen bu şartları yerine getirenlere emekli olmak için fırsat doğuyor ancak yapılan bazı değişiklikler çalışanların önüne engel olarak çıkıyor. Prim gün sayısı ve sigortalı olma gününü tamamlayan ancak yaşa takılan çalışanlar emekli olamıyor. Milyonlarca çalışanın madur olmasına neden olan bu durumla alakalı EYT yasa çalışmaları sürüyor.

8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar 3600 günle 15 sene sigortalı olma gününü tamamladıklarında yaş şartından emekli olma hakkı kazanıyor. Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar 15 yıllık hizmet süresi, 3.600 prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanan çalışan kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir.

Yasada belirlenen hizmet süresi ve prim gününü dolduran çalışanın kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılması mümkün. Nasıl mı? Söz konusu çalışan; Mayıs 2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran kadın çalışan 50, erkek de 55 yaşında emekli aylığına hak kazanıyor. 3600 gün yaşlılık, ölüm, malullük sigortaları primi ödeyenler istekleri halinde emekli olabiliyor.

15 YIL KESİNTİSİZ ÇALIŞAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar; 15 yıl sigortalık süresi, 3.600 gün prim ödeme şartı ve yaş koşulunu yerine getirenler emekli olma hakkı kazanır.

Yaş şartı yasada belirtilen hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirleniyor. Bu tarihe göre de kademeli olarak erken yaşlarda emekli olma avantajı bulunuyor.

Prim gününün tamamlandığı tarih kaç yaşında emekli olunacağını belirleyen etkendir. Söz konusu çalışanın emekli olabilmesi için kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşını tamamlaması gerekiyor.

15 YILLIK MEMUR EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Emekli Sandığı Kanunu'na göre, sakatlıkları nedeniyle göreve alınanlardan en az 15 yıl hizmeti bulunanlar istekleri halinde emekli aylığına hak kazanabiliyor.

İlk sigortası 1999'dan önce olanlar bu süre ve prim günü doldurduğunda kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ancak kıdem tazminatında staj sigortası başlangıç tarihi dikkate alınmıyor.

15 YILLIK SÜRE VE PRİMİ 2002'DE DOLDURAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

23 Mayıs 2002'de 15 yılını dolduran kadın çalışan 50, erkek çalışan 55 yaşını doldurduysa 3600 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ödendiyse istekleri halinde yaşlılık aylığı almaya hak kazanır.

24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 arasında koşulları yerine getiren kadın çalışan 52, erkek çalışan 56 yaşını doldurmaları koşulu ile emekli olabilir.

Sigorta başlangıcı Kasım 1981 tarihi ve öncesi olan kadın çalışan 50, Kasım 1976 öncesi erkek çalışan sigortalıysa 55 yaşında 3600 günü doldurmaları koşuluyla emekli olabilir.

İHBAR SÜRESİNE UYMAK ZORUNLU MU?

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işçi tarafından feshinde belirtilen haklı sebeplerden herhangi biri nedeniyle işten ayrılan ihbar süresine uymak zorunda değil.

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE SÜRE DOLDURULABİLİR Mİ?

SSK statülü çalışanlarda 15 yıl, 3600 günle emeklilik imkânından 8 Eylül 1999 öncesi işe girenler yararlanabiliyor.

Askerliğini sigorta başlangıcından önce yapanlar borçlanmaları durumunda (Başlangıcı Eylül 1999 öncesi, yaş şartını yerine getirmeleri halinde) 15 yıl 3600 günle emeklilik imkanından yararlanabilir.

Yıpranma payı olan mesleklerde çalışanlar için ödenen primler de daha fazla kabul ediliyor, yaş şartından indirim yapılıyor.