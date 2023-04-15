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O şart artık aranmıyor! E-Devlet'ten başvuran 1.100 TL ödemeyi 1 yıl alacak

O şart artık aranmıyor! E-Devlet adresinden başvurusunu yapanlar 1 yıl daha 1.100 TL ödemeden faydalanabilecek. İşte 1100 TL ödemenin detayları haberimizde...

O şart artık aranmıyor! E-Devlet'ten başvuran 1.100 TL ödemeyi 1 yıl alacak

EİKP ödemesi olarak geçen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın vatandaşlara ulaşmasında yardımcı olduğu 1.100 TL ödemeler bu yılda o şart kalkarak devam ediyor. “EİKP nedir?” diye merak edenler için: Korona salgını döneminde maddi olarak güçlükler yaşayan, iş yeri kapanan, işsiz kalan, yoksul ve bakıma muhtaç olan vatandaşlara sağlanan ödemedir. Ancak artık bir şart kalkarak ödemeler devam etmektedir.  


EİKP (Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi) ile beraber maddi anlamda vatandaşların biraz olsun sıkıntılarından kurtulması amaçlanmaktadır. 1. ve 2. faz ödemeleri gerçekleşmiş olan EİKP için 3. faz yatırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabiliyor. Peki, EİKP ödemesi için şartlar nelerdir? EİKP ödemesi başvurusu nereden yapılır, ödeme nereden alınır? İşte EİKP sosyal yardım desteği hakkında ayrıntılar... 


EİKP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 


3. faz ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar çoğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlarında olduğu gibi e-Devlet kanalı üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti linkinden kolayca müracaat edebilmektedir. Çıkan formdaki tüm bilgilerin doğru doldurulmasından sonra olumlu ya da olumsuz başvuru sonuçları da yine e-Devlet üzerinden öğrenilebilmektedir.  


EİKP ŞARTLARI NELERDİR? 


EİKP başvurusundan yararlanarak ödeme almak isteyen vatandaşlar için artık aylık kazancın maksimum 5000 TL olması şartı kalktı. Artık 5000 TL üzerinde kazanan vatandaşlar da ödemeden yararlanabilmektedir. 4A kamu işçileri, İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar, 4C maddesindeki 5510 sayılı kanunun kapsadığı memurlar, işsizlik ödeneğinden yararlananlar ile SGK’dan maaş alan emekliler gibi birçok vatandaş pandemi sosyal destek 3. faz ödemelerine başvuruda bulunabilmektedir.  


PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ KAÇ AY VERİLECEK? 


Pandemi sosyal destek ödemesi tek seferlik vatandaşların hesaplarına yatmaktadır. Önceden alan vatandaşlar tekrar alamamaktadır. En fazla 2 kez alınmış ise 3. faz ödemelerinden yararlanamamaktadırlar. Başvuru sonucu maksimum 1 ila 1,5 ay içinde gelmektedir.  


Başvurular ise T.C. kimlik son hanesine göre belirli günlerde yapılabilmektedir. Pazartesi 0 olanlar, salı 2 olanlar, çarşamba 4 olanlar, perşembe 6 olanlar, cuma ise 8 olanlar başvuru yapabilmektedir. Genellikle başvurulmasından sonra 10 gün içinde ödee yatmaktadır. Ancak 1,5 aya kadar da uzadığı olabilmektedir.  

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