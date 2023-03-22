O paralar geri iade edilecek! Devlet aracılığı ile vatandaşların hesaplarına yatırılacak

TOKİ’nin 79 ilde yaptığı kampanya ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, geri ödemelere değindi. Vatandaşlardan TOKİ’ye başvuranlar geri ödemeleri merak ediyor. Peki, TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ ücret iadesi başvurusu nasıl yapılacak? TOKİ ücret iadesi başvurusu nereden yapılıyor? İşte TOKİ ücret iadesi detayları...



Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı geçen Eylül’de konut fiyatlarındaki artışı görerek sosyal konut projesi planlamıştı. Dar ve orta geliri olan vatandaşlar için ev sahibi olmalarını kolaylaştırmıştı. Bununla ilgili vatandaş taleplerinin elektronik olarak alındığı ve çekiliş sonuçlarının Mart 2023 sonuna kadar belli olacağına dair Bakanlık tarafından yeni açıklama geldi.



Bakan Murat Kurum, TOKİ’ye dair kurallara değindi ve çekimlerin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Bakanlık ek olarak vatandaşların başvurularda yatırdığı 500 TL nakdin geri yatacağını belirtti. Peki, TOKİ başvuru iadesi nereye yatacak? TOKİ iadesi başvurusu nasıl yapılacak?



79 ildeki çekilişler tamamlandı



TOKİ çekilişlerinin Mart 2023 tarihinde bitmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, TOKİ çekilişlerinin 79 ilde bittiğini ve hak sahiplerinin çekilişe katılım gösterdiği belirtildi.



500 TL kayıt ücreti iade edilecek



TOKİ projesi kapsamında 250 bin adet konut inşa edildi. Vatandaşlar çekilişin ardından başvuru ücretlerinin iade edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Başvuru ücretinin 500 TL olarak yatırıldığı TOKİ konut projesi kapsamındaki çekilişlerin tamamlanmasıyla 500 TL iade ediliyor. Peki, ücret iadeleri nereden yapılacak?



TOKİ ücret iadesi nereden yapılacak?



TOKİ ücret iadeleri Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla projeye başvuru yapan ve hak sahibi olamayan vatandaşlara iade edilecek. Başvuru sahibinin cep telefonu ve sosyal güvenlik numarası ile yapıldığına dikkat çekildi.