O markette çılgın indirim başladı! Ayçiçek yağı fiyatları çakıldı, son 3 gün

Ayçiçek yağı indirimi bekleyenler için o markette çılgın indirim kampanyası başladı. Resmen ayçiçek yağı fiyatları en dibe çekildi. Özellikle 4 litre ayçiçek yağı Bu fiyata başka hiçbir yerde yok. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak ucuz ayçiçek yağı almak isteyenler bu fırsatı sakın kaçırmasın. Böyle kampanya bir daha gelmez. Ancak acele edin çünkü ürünler stoklarla sınırlı ve kapıda resmen kuyruklar. Ayçiçek yağı indirimi kampanyası ve detaylar haberimizde…

4L AYÇİÇEK YAĞINA DEV İNDİRİM GELDİ

Dün gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimin ardından o markette ayçiçek yağında indirim yaşandı. Geçtiğimiz yıl büyük ölçüde zamlanan temel gıda ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağında yaşanan indirim dikkatleri çekti.

Son dönemde pek çok temel gıda ürünlerinde zam yaşanırken bu zamlar geçim mücadelesi veren vatandaşları zor durumda bırakmıştı.

Ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanılan zamlı süreç sonrasında vatandaşlar elinde avucunda kalan son parayla ayçiçek yağı kuyruğuna girerken, o marketten 4 litre teneke ayçiçek yağına dikkat çekici indirim geldi.

STOKLARLA SINIRLI İNDİRİM VERİLDİ

Ayçiçek yağı fiyatlarına gelen büyük ölçekli zam sonrasında Biryağ 4 litre Ayçiçek Yağının satış fiyatı 144,99 TL'den 119,99 TL'ye kadar düştü. Ayçiçek yağı indirimini görenler Onur Market'e akın etmeye başladı. Onur Market'te 4 Litre Biryağ Ayçiçek Yağının satış fiyatı 119,99 TL'den satışta.