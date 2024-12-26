O markette ay sonuna kadar ayçiçek yağı 67,80 TL! Herkes alıyor

Bu anlamda yaşanan fiyat artışları, tüketicileri daha uygun fiyatlarla kaliteli ürünler arayışına soktu. Bu konuda tüketicilerin imdadına, Tarım Kredi Market ve PTT AVM gibi ekonomik alışverişin öncüsü olan platformlar yetişiyor. Tarım Kredi Market, özellikle TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) işbirliği ile ayçiçek yağı fiyatlarında sağladığı cazip indirimlerle dikkat çekiyor.

Tarım Kredi Market’te Ayçiçek Yağı Fiyatları

Tarım Kredi Market’te, 5 litrelik ayçiçek yağı, TMO’nun sağladığı %30’luk indirimle oldukça uygun bir fiyata satılıyor. Bu fırsat sayesinde, ayçiçek yağına olan ihtiyacınızı ekonomik bir şekilde karşılayabilir, bütçenize dost alışveriş yapabilirsiniz. 5 litrelik ayçiçek yağı, 339 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor ve litre fiyatı yalnızca 67,80 TL'ye denk geliyor.

Kaynaklar:

Tarım Kredi Market Resmi Web Sitesi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) İndirim Bilgileri

Derleme: Gazeteoku.com