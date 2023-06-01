GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

O market rakiplerine meydan okudu! Zam furyasına inat ayçiçek yağı fiyatları 33 TL'ye düştü

Ayçiçek yağı indirimi ile o market meydan okudu. Rakiplerine inat ayçiçek yağı fiyatlarına dev indirim uygulayan market zincirinde sadece 33 TL’ye sıvı yağ satılıyor.

O market rakiplerine meydan okudu! Zam furyasına inat ayçiçek yağı fiyatları 33 TL'ye düştü

Ayçiçek yağı indirimi kampanyaları tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle son dönemlerde peş peşe tam haberleri gelirken indirim uygulayan Market zincirlerine ilgi son derece yoğun. Ucuz ayçiçek yağı alışverişi yapmak isteyenler için müjdeli haber o Market zincirinden geldi. ayçiçek yağı fiyatları resmen dile çekildi. O Market zam furyasına inat indirime giderken sadece 33 TL'ye ayçiçek yağı satışı yapıyor. İşte güncel ayçiçek yağı fiyatları ve detaylar…

Türkiye'deki ekonomik kriz ve dolar kurunun her geçen gün yükselmesinin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş da ayçiçek yağı fiyatlarını olumsuz etkiledi. Evlerin vazgeçilmez temel ihtiyaç maddelerinden biri olan ayçiçek yağı fiyatları resmen uçuyor. Ayçiçek yağı indirimi bekleyen vatandaşlarda zincir marketlerin kampanyalarını yakından takip ediyor. Son dönemlerde peş peşe gelen zamlara inat o markette ayçiçek yağı indirimi başladı. Ucuz ayçiçek yağı almak isteyenler bu Kampanyayı sakın kaçırmasın Çünkü neredeyse yarı fiyatına düştü. 33 TL'ye ayçiçek yağı satan o Market haberimizde…

ZAM FURYASINA İNAT DEV AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ

Ayçiçek yağı fiyatları son dönemlerde rekor üstüne rekor kırarken o marketten büyük indirim Haberi geldi. Migros markette 1 litre Abalı ayçiçek yağı fiyatı sadece 33 tl'ye düştü.

Migros marketler zinciri ayçiçek yağı indirimi için tarihleri de açıkladı. Sadece 3 günlüğüne geçerli olan ayçiçek yağı indirimi kampanyasından faydalanmak isteyenlerin Migros Money ya da Migros Money Club Kart sahibi olmaları gerekiyor. Migros indirimli ayçiçek yağı hem Sanal Market uygulaması üzerinde hem de Migros mağazalarında bulunuyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Gece yarısı geliyor! Araç sahiplerine kontak kapattıracak OKKALI ZAM az önce açıklandı Gece yarısı geliyor! Araç sahiplerine kontak kapattıracak OKKALI ZAM az önce açıklandı
Emekliye müjdeler! Bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihi açıklandı Emekliye müjdeler! Bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihi açıklandı
Bakanlık duyurdu! Kurban Bayramı öncesi hane başına 4000 TL nakit ödeme Bakanlık duyurdu! Kurban Bayramı öncesi hane başına 4000 TL nakit ödeme
Tapusu olanlar dikkat! Son çağrı yapıldı: Geç kalana rekor ceza var Tapusu olanlar dikkat! Son çağrı yapıldı: Geç kalana rekor ceza var
Evde bakım maaşı alanlara bugün yeni zam haberi geldi! Artık 6500 TL ödenecek Evde bakım maaşı alanlara bugün yeni zam haberi geldi! Artık 6500 TL ödenecek
7 bin 500 TL yardım az önce açıklandı! Dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi müjde geldi 7 bin 500 TL yardım az önce açıklandı! Dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi müjde geldi
SON HABERLER
O market rakiplerine meydan okudu! Zam furyasına inat ayçiçek yağı fiyatları 33 TL'ye düştü O market rakiplerine meydan okudu! Zam furyasına inat ayçiçek yağı fiyatları 33 TL'ye düştü
Evde bakım maaşı alanlara bugün yeni zam haberi geldi! Artık 6500 TL ödenecek Evde bakım maaşı alanlara bugün yeni zam haberi geldi! Artık 6500 TL ödenecek
Dolar 35 TL olacak dendi İslam Memiş uyardı: Sakın o tuzağa düşmeyin Dolar 35 TL olacak dendi İslam Memiş uyardı: Sakın o tuzağa düşmeyin
Gece yarısı geliyor! Araç sahiplerine kontak kapattıracak OKKALI ZAM az önce açıklandı Gece yarısı geliyor! Araç sahiplerine kontak kapattıracak OKKALI ZAM az önce açıklandı
Tapusu olanlar dikkat! Son çağrı yapıldı: Geç kalana rekor ceza var Tapusu olanlar dikkat! Son çağrı yapıldı: Geç kalana rekor ceza var
7 bin 500 TL yardım az önce açıklandı! Dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi müjde geldi 7 bin 500 TL yardım az önce açıklandı! Dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi müjde geldi
Acil nakit lazımsa hemen başvurun! 12, 24, 36 ay vadeli 50.000 TL düşük faizli kredi desteği veriliyor Acil nakit lazımsa hemen başvurun! 12, 24, 36 ay vadeli 50.000 TL düşük faizli kredi desteği veriliyor
Bakanlık duyurdu! Kurban Bayramı öncesi hane başına 4000 TL nakit ödeme Bakanlık duyurdu! Kurban Bayramı öncesi hane başına 4000 TL nakit ödeme