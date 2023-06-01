O market rakiplerine meydan okudu! Zam furyasına inat ayçiçek yağı fiyatları 33 TL'ye düştü

Ayçiçek yağı indirimi kampanyaları tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle son dönemlerde peş peşe tam haberleri gelirken indirim uygulayan Market zincirlerine ilgi son derece yoğun. Ucuz ayçiçek yağı alışverişi yapmak isteyenler için müjdeli haber o Market zincirinden geldi. ayçiçek yağı fiyatları resmen dile çekildi. O Market zam furyasına inat indirime giderken sadece 33 TL'ye ayçiçek yağı satışı yapıyor. İşte güncel ayçiçek yağı fiyatları ve detaylar…

Türkiye'deki ekonomik kriz ve dolar kurunun her geçen gün yükselmesinin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş da ayçiçek yağı fiyatlarını olumsuz etkiledi. Evlerin vazgeçilmez temel ihtiyaç maddelerinden biri olan ayçiçek yağı fiyatları resmen uçuyor. Ayçiçek yağı indirimi bekleyen vatandaşlarda zincir marketlerin kampanyalarını yakından takip ediyor. Son dönemlerde peş peşe gelen zamlara inat o markette ayçiçek yağı indirimi başladı. Ucuz ayçiçek yağı almak isteyenler bu Kampanyayı sakın kaçırmasın Çünkü neredeyse yarı fiyatına düştü. 33 TL'ye ayçiçek yağı satan o Market haberimizde…

ZAM FURYASINA İNAT DEV AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ

Ayçiçek yağı fiyatları son dönemlerde rekor üstüne rekor kırarken o marketten büyük indirim Haberi geldi. Migros markette 1 litre Abalı ayçiçek yağı fiyatı sadece 33 tl'ye düştü.

Migros marketler zinciri ayçiçek yağı indirimi için tarihleri de açıkladı. Sadece 3 günlüğüne geçerli olan ayçiçek yağı indirimi kampanyasından faydalanmak isteyenlerin Migros Money ya da Migros Money Club Kart sahibi olmaları gerekiyor. Migros indirimli ayçiçek yağı hem Sanal Market uygulaması üzerinde hem de Migros mağazalarında bulunuyor.