O market dev Ramazan indirimlerini duyurdu! Ayçiçek yağı, kuru gıdalarda ve birçok üründe dev indirim!

O market yeni indirimlerini açıkladı. Ayçiçek yağından kuru gıdaya ve daha birçok ürüne kadar büyük indirimler geldi. Peki, ayçiçek yağı fiyatı ne kadar? Temel gıda fiyatları indirim detayları nedir?



e-ticaret kanallarına özel olarak Bizim Toptan Market, büyük bir kampanya başlattı. Ramazan’a çok az bir zaman kalmışken gelen indirim vatandaşların Bizim Market kanallarına akın etmesini sağladı. Tüm indirimlerin yanı sıra 1000 TL mutfak alışverişine Beşler 1 – 2,5 kilogram bakliyat alışverişi için ise Yudum ve Bizim 1 litrelik ayçiçek yağı hediye veriyor.



Bizim Market bakliyat fiyatlarında büyük indirimler!



Tüm Besler marka 1 kilogram kuru gıda ürünlerinde fiyatlar şöyle:



Kırmızı mercimek 22,45 TL,

Pilavlık bulgur fiyatı 15,45 TL,

Pilavlık pirinç fiyatı 22,90 TL,

Dermason fasulyenin fiyatı ise 25,95 TL,

Nohutun fiyatı 31,45 TL,

Baldo pirinç fiyatı ise 35,95 TL,

Yeşil mercimek fiyatı 27,45 TL,

Luna pirincin fiyatı ise 28,45 TL,

Köftelik bulgur fiyatı 15,45 TL,

Cin mısırın fiyatı 18,90 TL,

Aşurelik buğday fiyatı 16,45 TL,

Kuru barbunya fiyatı 52,90 TL.



Besler marka kuru gıdaların 2,5 kilogram fiyatları ise şöyle:



Luna pirinç fiyatı 67,50 TL,

Osmancık pirinç 72,45 TL,

Pilavlık bulgurun fiyatı 38,50 TL,

Baldo pirinç fiyatı ise 85,95 TL,

Kırmızı mercimek fiyatı 54,90 TL.



E-ticaret kanalları üzerinden Bizim Market alışverişlerinizde daha birçok üründe yüzde 10, yüzde 15 indirimler sizleri bekliyor. Kuru gıda ürünlerindeki cazip fiyatlarla ürünler bitmeden alışverişlerinizi yapın.