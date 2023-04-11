O kişilerin EYT başvuruları geçersiz kabul edildi! Primleri iade edilecek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili hala netleşmeyen noktalar bulunmakta. Bu sebeple de yeni gelişmeler hala ortaya çıkmaya devam ediyor. EYT kapsamında yıl şartını ve prim şartını sağlayanlar emeklilik hakkını elde edebiliyor. Primi tamamlamış olduğunu düşünerek başvuru yapan, ancak tamamlamamış olan bazı vatandaşların prim ödemelerinin iade edildiği öğrenildi. SGK’dan başvurarak primlerini iade alabilmekteler. Eğer vefat durumu söz konusu ise yakınları bu imkandan faydalanabilecek. İşte prim iadesini toplu olarak almak için yapılması gerekenlerin detayları...



Tüm primlerini ödediğini düşünen, ancak emekli olamayan kişiler için bir açıklama yapıldı. Bu yapılan açıklamayla beraber emeklilik koşulları uygun olmayan vatandaşlar için toplu prim iadesi gerçekleştirilecek. SGK’ya başvuran vatandaşlar alabilecek. Peki, kimler SGK’dan prim iadesi almak için başvurabilir? Prim iadesi alma şartları neler? İşte tüm detaylar haberimizde....



EYT KAPSAMINDA EMEKLİLİK



EYT kapsamında 8 Eylül 1999 öncesinden sigortası başlayan veya borçlanması başlayan vatandaşlar için yılın ve primin gerektiği noktaya gelmesi halinde emekli olma şansı doğuyor.



Bu şartlar ise SSK’lı için kadınlarda 5000, erkeklerde 5975 prim günüyken, Bağ-Kur’lu için ve Emekli Sandığı için kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün demek oluyor.



Belirtilen sürelerin tamamlanması halinde SSK’lı için 3600 ile Bağ-Kur’lu içinse 5400 günle kısmi emekli olma hakkı doğuyor. Ancak yaşın da tamamlanması gerekmektedir. Bu durumlarda ise bazı sigortalı olup da emeklilik primi şartını sağlayamayan vatandaşlara ise SGK’dan toplu ödeme hakkı sunuldu.



SGK’DAN TOPLU PRİM İADESİ NASIL ALINIR?



SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) üzerinden başvuru yaparak, biriken primler için iade alınabiliyor. Eğer ölüm durumu söz konusu ise hak sahibi yararlanabiliyor. İade yapılması içinse öncelikli şart sigortalı olarak bir yerde çalışmıyor olmak ya da kendi işini sürdürmüyor olmak.



Bağlı olunan SGK İl Müdürlüklerine dilekçe olarak talep başvurusu yapılması gerekmektedir. Böylece 4A’lı için 2008 öncesi işçi ve işveren primleri ile 2008 sonrası işçi primleri iade edilmektedir.



4B’li olan vatandaşlara ise tarih şartı olmaksızın tüm primler geri iade edilmektedir. Malullük, ölüm sigortası, yaşlılık primleri geri verilecektir. Eğer varsa isteğe bağlı sigorta priminin de iadesi gerçekleştirilmektedir. Bunlara ek olarak GSS ve kısa vadeli sigorta kollarının toptan iadesi yapılmıyor.