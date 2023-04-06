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O çalışanlara Nisan ayında 1735 TL ek zam müjdesi geldi

Emekliye yapılan maaş zammı bu yıl adeta bayram ettirdi. Şimdi de asgari ücretli çalışanlar zam bekliyordu. Nihayet zam müjdesi geldi. Nisan ayında çalışanlara 1735 TL ek zam verilecek.

O çalışanlara Nisan ayında 1735 TL ek zam müjdesi geldi

Seçim öncesi ara zam haberleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Önce emekli maaşlarına yapılan artış ardından da bazı kamu kurumlarından ve belediyelerden peş peşe gelen toplu iş sözleşmesi haberleri milyonlarca kişiye umut ışığı oldu. Yeni bir ara zam haberi daha geldi. Nisan ayında o çalışanların maaşlarına 1.735 TL ek zam yapıldı. 15 Nisan'da Maaşlar hesaplara zamlı olarak yatacak.

Ara zam haberi bu defa Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik kararname hazırlıklarında sona gelindi. Bu düzenleme ile birlikte TSK çalışanlarının maaşlarında artış olacak. Müjdeli Haber Az önce verildi. O çalışanların maaşlarına 1.735 TL ek zam geliyor. Hem de Nisan ayından itibaren geçerli olacak.

MAAŞLAR 1735 TL ARTIYOR

Maaş zammı haberi bu defa Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanları için verildi. TSK'da görev yapan yüzbinlerce kişi özlük hakları ile ilgili son dakika gelişmelerini merak ediyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri personel Kanunu'nda değişiklik yapan kanun ve AK Parti ile MHP milletvekillerinin ortaklaşa hazırladığı çok sayıda kanun sayesinde SSK personelinin özlük hakları iyileştiriliyor. TSK personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin özlük halkalarına ilişkin kararnamede sonra gelindi.

ASTSUBAY UZMAN ÇAVUŞ ERBAŞ GİBİ PERSONELLERİ KAPSIYOR

SSK personelinin özlü kartlarının düzenlenmesine ilişkin çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı muvazzaf binbaşılar ile muvazzaf astsubayları kapsıyor. Yönetmelikle birlikte astsubay uzman çavuş gibi personellerin maaşlarında en az 1300 TL en fazla 1735 TL artış öngörülüyor. Söz konusu kanun teklifinin bu hafta Milli Savunma komitesinde görüşüleceği öğrenildi. Teklifte 24 hizmet yılını dolduran muvazzaf kıdemli binbaşılar ve erbaşların maaş ve emekli maaşlarında iyileştirme yapılması öngörülüyor.

Kararnamenin kabul edilmesi durumunda 134.344 emekli ve muvazzaf ve Astsubay maaş ve aylıklarında 1300 lira artış olacak. Aynı zamanda 1735 liralık artışlarda bekleniyor. Kararın bu hafta itibariyle TBMM’den de geçmesi bekleniyor. Karar resmi gazetede yayınlandıktan sonra nisan ayı içinde maaşlara ek zam yansıyacak.

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