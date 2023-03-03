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O bankayı seçen EYT’liler promosyondan karlı çıkacak! Yılın en çok promosyon veren bankası oldu!

EYT’liler 3 sene kalma sözüyle bu bankadan promosyonu kapıyor! Yılın en çok promosyon veren bankalarından birisi oldu. İşte EYT’liyi promosyon miktarıyla mutlu edecek o banka ve detayları...

O bankayı seçen EYT’liler promosyondan karlı çıkacak! Yılın en çok promosyon veren bankası oldu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan EYT, hak kazanan vatandaşlar için bambaşka haberlerle etkisini sürdürüyor. Onaylanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasa kapsamında Denizbank, EYT’li olacaklara çok özel promosyon fırsatları sunuyor. EYT’li olacak 2 milyon 250 bin vatandaş için EYT emekli promosyon kampanyası nedir? Denizbank EYT emekli promosyonuna kimler başvurabilir? İşte Denizbank EYT promosyonu ile ilgili tüm detaylar... 


EYT teklifi yaşanan felaket sebebiyle bir süre ertelenmişti. Salı gününden itibaren Meclis’te görüşmelerinin yapılmasıyla dün kabul edilen EYT teklifinin Resmi Gazete’de yayımlanması büyük bir heyecanla bekleniyor. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yasalaşacak olan teklifle birlikte Denizbank’tan da EYT’lilerin yüzünü güldürecek bir haber şimdiden geldi. Denizbank EYT promosyon miktarı ne kadar?  


EYT’lileri neler bekliyor? 


EYT’nin onaylanmasıyla beraber öncelikle 2 milyon 250 bin vatandaş bu yasadan faydalanmaya başlayacak. Denizbank ise gönderdiği resmi duyuru ile birlikte EYT yönetmeliğinden faydalanacak olan vatandaşlar için özel promosyon kampanyasını hazırladığını duyurdu. İlk maaşını Denizbank’tan çekecek olan EYT’liler promosyonlarını ve bayram ücretlerini de maaşlarıyla beraber alacaklar. 


EYT’lilere promosyon ödemesi Denizbank’tan 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT yasasını imzalaması nihayetinde teklif artık Resmi Gazete’de yayımlanacak ve böylelikle yasalaşacak. Ardından Denizbank büyük kampanyası ile EYT’lileri destekleyecek. Denizbank yetkilileri EYT Federasyon Başkanı olan Gönül Boran Özüpak ile görüşme gerçekleştirdi ve ardından EYT’liler için promosyonlarını resmi internet adreslerinden ilan ettiler.

 
Denizbank tarafından gelen açıklamada ise “EYT’li vatandaşlara 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi!” ifadesine yer verildi. Emeklilere normalde 5000 TL promosyon miktarı belirlenmişken, Denizbank’a gelen EYT’liler için miktarın 7.500 TL’ye kadar olduğu öğrenildi. 

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