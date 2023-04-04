O bankadan son kıyak! EYT’li dahil tüm emeklileri kuyruğa dizecek promosyon!

Bankalar hala emekli promosyonunu almayanlar, özellikle de EYT kapsamında emekli olan vatandaşlar için güncellemelerini sürdürüyor. Garanti Bankası ise vatandaşların emekli promosyonunu kendi bankasından almayı tercih etmesi adına güzel bir kampanyaya adım attı. Peki, Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar? Garanti Bankası EYT promosyon ödemesi ne kadar? İşte Garanti Bankası promosyon ödemesinin detayları...



Özellikle geçtiğimiz sene en fazla araştırılan promosyon konusu, 2023 Nisan ayına geldiğimizde bankalardan ciddi artışlar yaşadı. İlk etapta daha düşük promosyon miktarlardan bahsedilirken şimdi güncel rakamlar henüz ödemesini almayan vatandaşlar için bir hayli cezbedici hale geldi. Peki, Garanti Bankası 2023 güncel promosyon tutarı ne kadar?



2023 GÜNCEL GARANTİ BANKASI PROMOSYONU



Nisan 2023 Garanti Bankası güncel promosyon miktarı rakamları aşağıdaki gibidir:



Bütün emeklilerde 3.499 TL’ye kadar maaş alanlar için promosyon miktarı 4 bin 500 TL olarak belirlenmiştir.



3.500 TL ile 7.499 TL aralığında emekli aylığı yatan vatandaşlar içinse promosyon miktarı 5.250 TL’dir.



7.500 TL ile 9.999 TL arasında emekli aylığı çekenler içinse promosyon miktarı 6.750 TL’dir.



10.000 TL ve üstü aylığı olan emekli promosyonu da 7 bin TL olarak belirlenmiştir.



SON PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?



Emekli promosyon ödemelerini henüz almayan ve Garanti BBVA’yı tercih edecek olan EYT’li ve eski yeni tüm emekliler için 1 – 30 Nisan arasında promosyon ödemeleri yapılacaktır. Bunun için emeklilerin 3 seneliğine Garanti Bankası’ndan ödemelerini çekme sözü vermesi gerekmektedir. İmzayı atan emekliler maaşlarının yatmasından sonraki ilk 3 gün içinde promosyon tutarlarını da emekli maaşı hesaplarından çekebileceklerdir.



EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINIR?



Emekli maaşını taşımak için taşınmak istenen bankanın şubesine gidilebilir. Ancak evden 7 gün 24 saat bu işlemi e-devlet üzerinden de gerçekleştirmek mümkündür.