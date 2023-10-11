O bankadan rekor promosyon! 3 yıl kalma sözü ile tam 22.500 TL! Emekliler bayram edecek

Milyonlarca emeli bankaların duyuracak olduğu promosyon tutarlarını her gün araştırıyor. Bankaların emekli promosyonuna bir yenisi daha eklendi ve yapılan açıklamayla o banka emeklilere 22.500 TL en yüksek maaş ile promosyon tutarını açıkladı.

Milyonlarca emeklinin beklemiş olduğu promosyon müjdesi sonunda resmen geldi ilk kez bu rakam ödenmeye başlandı...

Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan ING Bank tarafından yapılan açıklama ile emekillere net maaş promosyonu ve ek ödemeler dahil olmak üzere toplamda 22 bin 500 TL toplam ödeme yapılacağı ilan edildi. İşte en yüksek maaş promosyonu için yapmanız gerekenler...

EN YÜKSEK PROMOSYON KAÇ TL?

ING Bank tarafından yapılan açıklamada emekli maaşı promosyonu için maaşa göre net tutar 8 bin 500 TL olarak ilan edildi. Söz konusu rakam için yapılan açıklamada "SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 4.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz" diyerek yeni emekli olanlara ve EYT emeklilerine kampanyadan yararlanabileceklerini duyurdu.

10 BİN TL EK ÖDEME BAŞVURU ŞARTI NE?

12 bin 500 liralık maaş promosyonu tutarına ek olarak emeklilere 10 bin liralık sıfır faizli nakit avans çekme imkanı da sunuyor. Böylelikle emeklilere toplamda maaş promosyonu olarak toplamda 22 bin 500 TL'lik ödeme yapılacak.

EMEKLİ NAKİT PROMOSYONU ÖDEME DETAYLARI

Emekli maaşınızı ING’den almaya başlayarak 8.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz!

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL

10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.



Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.

Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.



Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.500 TL'ye kadarsa 5.100 TL, 3.500 TL-7.500 TL arasındaysa 5.950 TL, 7.500 TL-10.000 TL arasındaysa 7.650 TL, 10.000 TL'nin üzerindeyse 8.500 TL nakit promosyon ödenir.



Kampanya 13 Mart 2023 – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

Nakit promosyon başvuru işlemleri ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığı ile yapılabilir.



Bankamızdan birden fazla emekli maaş alınıyor olması durumunda, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

Nakit promosyon ödemesi 3 yıl için peşin olarak yapılır ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak nakit promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.



Nakit promosyon ödemesi yapıldıktan sonra 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon ödemesi yapılmaz.

3 yıllık taahhüde aykırılık olması halinde, tarafınıza ödenen promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır.

Aynı anda birden fazla ek promosyon kampanyasından yararlanılamaz.

ING belirtilen hizmetleri sonlandırma ya da koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



1 Mart 2020 tarihi sonrasında Bankamız diğer ek promosyonlarından dahil olmuş, yararlanmış ya da talepte bulunan müşterilerimiz, 13 Mart 2023 tarihi itibariyle koşulsuz nakit promosyon alması durumunda mevcut kampanya/talepleri iptal edilerek kıstelyevm usulü iade alınacak ve 8.500 TL’ye varan nakit promosyondan yararlanır.



Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar da tüm SGK emeklileri gibi, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.