GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

O bankadan müthiş promosyon! Emekliye 15.000 TL ödeyecek

Emekliye rekor promosyon teklifi geldi. O banka az önce duyurdu. Nisan ayı sonuna kadar başvuru yapan emekliye 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

O bankadan müthiş promosyon! Emekliye 15.000 TL ödeyecek

2023’e girmeden önce bankaların verdiği promosyon ödemesi tutarlarında oldukça fazla değişiklik yaşandı. Birçok banka emekli vatandaşların kendi müşterisi olması için promosyonlarında güncellemeler yaptı ve daha yüksek promosyon tutarları belirledi. Bankalar emekli maaşı miktarına göre yapılan karşılıksız promosyon ödemesinde güncellemelerin yanı sıra ekstra avantajlı kampanyalar da oluşturdu. 


Albaraka Bankası ise beklenmeyen bir atak yaptı ve promosyon tutarını arttırdı. Emekli promosyon kampanyasında güncellemeler yaparak vatandaşların müşterisi olmasını amaçladı. Peki, Albaraka promosyon ödemesi ne kadar? Albaraka emekli promosyon kampanyası detayları neler? İşte Albaraka emekli promosyon ödemesi detayları... 


21 NİSAN SON PROMOSYON TARİHİ 


Emekli promosyon kampanyası son olarak 21 Nisan tarihine kadar geçerli olacak. Albaraka’nın o zamana kadar ki emekli promosyon kampanyasında öncelikle bilinmesi gereken ufak bir avantaj bulunuyor. Bu avantaj ile 60 gün içinde iki otomatik ödeme talimatı ile fatura ödemesinde emekliler hiçbir şey yapmadan ekstra 500 TL ödeme almış oluyor. 


ALBARAKA PROMOSYON KAMPANYASI EK ÖDÜL 


Albaraka ile emeklilik maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlara ek ödül verilmektedir. “Referans Ek Ödülü” olarak belirlenen kampanya ile tam 3000 TL’ye kadar ekstra karşılıksız ödeme kazanılabilmektedir. Her yeni referans olunan müşteri için 500 TL ödeme verilmektedir.  


ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR? 


Maaş miktarına göre değişen ve 3 sene taahhüt verilmesi gereken promosyon ödeme miktarlarının güncel hali şu şekildedir:  


Kampanyalar ile beraber 3.499 TL’ye kadar maaşı olan emekliler 8.000 TL’ye kadar ödeme alabilmektedir. Yalnızca maaş getirmeleri halinde ödeme miktarı 4.500 TL’dir.  


3.500 - 7.499 TL maaş getiren 5.000 TL promosyon alırken, bu miktar kampanyalar ile birlikte 8.500 TL olmaktadır. 


7.500 - 9.999 TL maaş getiren vatandaşa 6.000 TL ödeme yapılırken, kampanyalar ile 9.500 TL olmaktadır. 


10.000 TL maaş getirenler içinse 6.500 TL promosyon ödemesi kampanyalar ile 10.000 TL’ye çıkmaktadır.  

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli sevinç çığlıkları atacak! BOMBA zam müjdesi geldi: Mayıs ayında en düşük emekli maaşı 8800 TL Emekli sevinç çığlıkları atacak! BOMBA zam müjdesi geldi: Mayıs ayında en düşük emekli maaşı 8800 TL
Cumhurbaşkanı onay verdi! Erken emeklilik için ilk adım atıldı, SSK ve Bağ-Kur'luları kapsıyor Cumhurbaşkanı onay verdi! Erken emeklilik için ilk adım atıldı, SSK ve Bağ-Kur'luları kapsıyor
Bu iddia altın borcu olanı dumur etti: Gram altın 8000 TL olacak! Kuyumcuların önü kuyruk Bu iddia altın borcu olanı dumur etti: Gram altın 8000 TL olacak! Kuyumcuların önü kuyruk
Çalışmayan annelere büyük müjde! Minimum 7500 TL maaş bağlanıyor Çalışmayan annelere büyük müjde! Minimum 7500 TL maaş bağlanıyor
Cumhurbaşkanı talimat verdi! O kamu bankası vatandaşa para musluklarını açtı Cumhurbaşkanı talimat verdi! O kamu bankası vatandaşa para musluklarını açtı
Ehliyeti olanlar aman dikkat! O tarihe kadar ödenmezse Ehliyeti olanlar aman dikkat! O tarihe kadar ödenmezse
SON HABERLER
Çalışmayanlara dahi verilecek! Gelir belgesiz 40 bin TL Çalışmayanlara dahi verilecek! Gelir belgesiz 40 bin TL
Çocuklu ailelere seçimden önce 1.250 TL ödeme! Başvuranlara yatacak Çocuklu ailelere seçimden önce 1.250 TL ödeme! Başvuranlara yatacak
Ziraat Bankası müşterilerine akaryakıt indirimi! Yapan 75 TL indirim kazanıyor! Ziraat Bankası müşterilerine akaryakıt indirimi! Yapan 75 TL indirim kazanıyor!
İş Bankası faizsiz kredi furyasına katıldı! 20.000 TL faizsiz kredi şartsız kefilsiz İş Bankası faizsiz kredi furyasına katıldı! 20.000 TL faizsiz kredi şartsız kefilsiz
Cumhurbaşkanı onay verdi! Erken emeklilik için ilk adım atıldı, SSK ve Bağ-Kur'luları kapsıyor Cumhurbaşkanı onay verdi! Erken emeklilik için ilk adım atıldı, SSK ve Bağ-Kur'luları kapsıyor
Emekli sevinç çığlıkları atacak! BOMBA zam müjdesi geldi: Mayıs ayında en düşük emekli maaşı 8800 TL Emekli sevinç çığlıkları atacak! BOMBA zam müjdesi geldi: Mayıs ayında en düşük emekli maaşı 8800 TL
Bu iddia altın borcu olanı dumur etti: Gram altın 8000 TL olacak! Kuyumcuların önü kuyruk Bu iddia altın borcu olanı dumur etti: Gram altın 8000 TL olacak! Kuyumcuların önü kuyruk
Çalışmayan annelere büyük müjde! Minimum 7500 TL maaş bağlanıyor Çalışmayan annelere büyük müjde! Minimum 7500 TL maaş bağlanıyor