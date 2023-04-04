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O bankadan kartınız varsa dikkat! İnternet alışverişi yapanlara duyuruldu

O bankadan kartınız varsa dikkat! İnternet alışverişi yapanlara duyuruldu. İşte duyurunun detayları...

O bankadan kartınız varsa dikkat! İnternet alışverişi yapanlara duyuruldu

Trendyol’dan alışveriş yapan tüm Ziraat Bankası müşterileri için bir açıklama yapıldı. Ziraat Bankası Bankkart kullanan kişiler için yapılan alışverişlerin tek seferde 500 TL olması halinde vade farkı olmadan 3 taksit yapılabilecek. İşte tüm detayları... 


Bankalar enflasyon farkı sebebiyle müşterilerinin rahat etmesi açısından çeşitli kampanyaları harcamaları dahilinde sunmaktadır. Ziraat Bankası ise müşterilerine 500 TL alışveriş yapmaları durumunda bunu 3 taksite bölme imkanı verdi. Kampanyadan faydalanmak için 30 Nisan 2023 ise son tarih olarak verildi.  


ZİRAAT BANKASI KAMPANYA ŞARTLARI NELER? 


Ziraat Bankası kampanyasından yararlanmak isteyen müşteriler yaptığı tek seferde 500 TL harcama için tam 3 aya vade farksız şekilde taksitlendirme gerçekleştirebilecek. Bunun içinse Bankkart veya Bankkart Başak Kart müşterisi olmak gerekmektedir.  


Kampanya detaylarında ise Ziraat Bankası geriye dönük herhangi bir değişiklik imkanı tanımamaktadır. Bankkart POS üzerinden gerçekleştirilen 500 TL harcamalar için yapılan kampanyada ayrıca Dolap’ta yapılanlar için geçerli olacaktır.  


ZİRAAT BANKASI 500 TL HARCAMAYA VADE FARKSIZ 3 TAKSİT KATILIM 


Ziraat Bankası 500 TL harcamalar için 3 ay vade farksız kampanyasında şu detaylara yer vermiştir. BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) tarafından izin verilen taksit kısıtlaması kapsamındaki ürünlerde geçerli değildir.  
Taksit sayısı ürüne bağlı olarak da değişiklik gösterebilmektedir. Kampanyanın uygulanamadığı harcamalar ise külçe ve basılı altın harcaması, yurt dışı yemek, alkol, gıda, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi harcamaları ile telekomünikasyon pazarlama harcamaları olarak geçmektedir.  

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