O bankadan emeklinin yüzünü güldürecek hamle! Zam geldi, yeni promosyon 15 bin TL oldu

Emekliye yönelik promosyon kampanyaları aralıksız olarak devam ediyor. peş peşe gelen promosyon haberlerine bayram öncesi yenileri de eklenmeye başlandı. o banka emekliye rekor promosyon tutarını duyurdu. Başvuru yapan emekliye ödenecek Maaş promosyonu 15.000 TL'ye yükseldi. hemen maaşınızı bankaya taşıyarak promosyon fırsatını değerlendirebilirsiniz. 15.000 TL promosyon için tek bir koşul bulunuyor. Sadece 3 yıllığına maaş taahhütü vermek. bu şartı yerine getiren SSK BAĞ-KUR memur emeklisi herkes promosyon alabiliyor.

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi için bankaların promosyon fırsatları nisan ayında da aralıksız olarak devam ediyor. peş peşe açıklama yapan bankalar rekor promosyon ücretleri ile emekli maaş müşterisi yapmak istiyor. Bugün de yeni bir bankadan daha Maaş promosyonu duyurusu geldi. 3 yıllığına maaşını taşıyarak o bankadan almayı taahhüt eden emeklilere tamı tamına 15.000 TL promosyon fırsatı sunulacak. emekli promosyon ödemesi için Tek şart maaş dahil vermek ek koşul aranmıyor. Ege emekliye en yüksek promosyon veren banka hangisi? 2023 nisan ayı güncel emekli promosyon ücretleri ve detaylar haberimizde…

EMEKLİYE 15.000 TL'YE VARAN MAAŞ PROMOSYONU ÖDENECEK

En düşük emekli maaşının 7.500 TL olması ve EYT yasası ile 2 milyondan fazla kişinin de emekli olmasıyla birlikte bankalar emeklileri bünyesine katmak için kolları sıvadı. Bankalardan emekliye her geçen gün yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Bu defa haber Finansbank'tan geldi. Finansbank, maaşını taşıyarak müşterisi olan emekliye 15.000 TL varan Maaş promosyonu fırsatı sunacak. maaş aralığına göre yapılacak olan promosyon ödemesi 9.500 TL'den başlıyor. Maaş arttıkça emekliye ödenecek promosyon rakamı da artıyor. Finansbank'ın 15.000 TL promosyon fırsatı için son günler geldi. 30 Nisan'a kadar başvuru yapanlar bu ödemeden yararlanabiliyor.

FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Finansbank'tan 15.000 TL emekli promosyonu almak isteyenler için başvuru şartları açıklandı. En yakın Finansbank şubesinden ya da Finansbank'ın mobil ve internet bankacılığı uygulamalarından başvuru işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. başvurusu sonuçlanan emekliler 3 gün içinde ATM'den ya da banka şubelerine giderek T.C kimlik kartı ile birlikte promosyon ödemesini alabilir. Finansbank emekli promosyonu tek seferde yapılıyor ve sadece 3 yıllık maaş tahahüdü karşılığında emeklinin hesabına yatıyor.