O bankada hesabı olanlara son uyarı!

Garanti BBVA, kendi müşterilerine yönelik bir açıklama yaptı. Banka resmi internet üzerinden yaptığı açıklamada tarihleri verdi. Müşterilerini son kez uyardı.



Garanti Bankası, acilen nakit ihtiyacı olan bireyler için bir kampanya hazırladı. Bu kampanyadan yararlanabilecek olan müşteriler için sunduğu ihtiyaç kredisi avantajları ile cezbedici fırsata tarih verdi. Uygun faizler ile yapılacak geri ödemeli ihtiyaç kredisi kapsamında Garanti BBVA, ihtiyaç kredisini müşterilerinin hesaplarına başvurmaları halinde yatıracak. Resmi web sitesinden duyurduğu açıklamada başvuru günüyle aynı gün içinde hesaplara ödemelerin hızlı şekilde geçtiği belirtildi. Peki, Garanti Bankası faiz oranları ne kadar? Garanti Bankası ihtiyaç kredisi detayları neler? İhtiyaç kredisi şartları neler?



Garanti BBVA ihtiyaç kredisi şartları neler?



Garanti BBVA ihtiyaç kredisi şartları banka müşterileri için çok uygun. 36 ay vade imkanı sayesinde geri ödemelerin kolay şekilde gerçekleştireceği ihtiyaç kredisi 50 bin TL’ye kadar sağlanıyor. Garanti Bankası’nın müşterilerine özel ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyenler Mart ayı sonuna kadar mutlaka başvuru yapmalı. Sağlanan avantajlar bu kampanya ile sınırlı olup başvuru tarihinden sonra aynı faiz oranları ve imkanlar geçerli olmayacaktır.



Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?



Garanti Bankası’ndan 50 bin TL’ye kadar alınacak olan ihtiyaç kredisi için başvuru yapılması adına öncelikle banka müşterisi olmak gerekmektedir. Garanti Bankası müşterisi olmak için en yakın şubeye giderek veyahut mobilden müşteri olabilirsiniz. Yine aynı şekilde internet bankacılığı, Garanti Mobil ya da Garanti BBVA şubesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası özel olarak çıkardığı kampanyada başvuran müşterilerinin kredilerini aynı gün içinde dakikalar içinde değerlendirmektedir. Onaylanan krediler saniyeler içinde hesaba yatmaktadır.