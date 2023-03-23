O banka yeni bir çağ başlattı, taşıt kredisinde görülmemişe imza attı! Vatandaşı araba hayallerine kavuşturuyor!

Araba sahibi olmanın son zamanlarda iyice hayal haline geldiği son günlerde TEB inanılmaz bir fırsat sundu! Görülmeyen taksit imkanları ile taşıt kredisinde yeni bir çağ başlattı! İsteyen tüm vatandaşlara 2. el olarak ya da sıfır taşıt kredisi fırsatı sunan TEB, 48 aya, yani 4 yıla kadar vade imkanı da veriyor.



TEB taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?



TEB taşıt kredisinde oldukça uygun imkanlarını şöyle açıkladı: “Ayaklarınızı yerden kesecek taşıt kredisi! Hayallerinizde arabaya sahip olmanızı sağlıyor. Araç sahibi olmak isteyenler için aylık düzenli ödemelerle TEB Araç Kredisi, cazip fırsatlarla yüzleri güldürüyor. Sıfır ya da ikinci el araçlar için alım kolaylığı sunan Taşıt Kredisi ile hayallerinizi süsleyen otomobile sahip olmak mümkün.”

TEB Taşıt Kredisi kampanyası kapsamında 48 ay vadeyi ikinci el ve sıfır kilometre araçlar için sunarken yalnızca yüzde 2.24 faiz oranları uyguluyor.



TEB taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır?



TEB araç kredisi başvurusu yapmak isteye vatandaşların şubeye gitmesi gerekiyor. Tüm TEB müşterileri taşıt kredisi başvurusu yapmak için gereken belgeleri alarak başvuru yapabilmektedir. Başvurudan sonra taşıt kredisini 24 saat içinde dilediği gibi kullanarak hayallerindeki aracı alabilir.



TEB taşıt kredisi hesaplama



TEB araç kredisi hesaplaması için resmi internet adresindeki kredi tutarına göre hesap yapma kısmından yararlanabilirsiniz. TEB 100 bin TL taşıt kredisi çeken kişilere 36 ay taksit sunmaktadır ve yalnızca 2,24 faiz uygulamaktadır. Bu durumda ise aylık ödeme miktarı 4 bin 444 TL olmaktadır. Diğer tüm miktar ve vade sayılarını deneyerek kendinize uygun TEB taşıt kredisini belirleyerek en yakın şubeden kredinizi alabilirsiniz.