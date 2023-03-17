O banka Ramazan ayında evleri rahat ettirecek! Ramazan alışverişlerinize büyük avantaj!

2023 Ramazan Bayramı 21 – 23 Nisan’a denk geliyor. Bankaların birçoğu da Ramazan Bayramı kampanyası için şimdiden duyurularda bulunmaya başladı. İnternet adresi üzerinden bayram kampanyasını duyuran bir banka daha oldu. 17 Mart ile 23 Nisan tarihleri arasında yapılacak tüm harcamalarda dev bir bonus kampanyası başladı. Vatandaşlar bu tür kampanyalar ile yaptığı harcamaların üstüne bir de bonus kazanıyor. Peki, o bankanın Ramazan Bayramı kampanyası ne?



Ramazan Ayı bankaların kampanya yarışına bir yenisini ekledi. TEB Bankası Ramazan Bayramı kampanyası duyurdu. Yaptığı duyuruda, “TEB Bireysel Kredi Kartına bonus üye iş yerlerinden yapılan 500 TL üzeri harcamalara 60 TL, toplamda 300 TL bonus fırsatı veriyor.” Üstelik bu harcamalar yalnızca ilk alışverişe değil, ikinci, üçüncü, beşince, dokuzuncu harcamaya da veriliyor.



TEB Bayram kampanyası



17 Mart ile 23 Nisan arasında geçerli olacak bayram kampanyası kapsamında kazanılan bonuslar 28 Nisan 2023 tarihinde hesaplara yatacak. Market harcamalarınızı yaparken kazanacağınız 300 TL bonusu 11 Mayıs 2023 tarihine kadar harcayabileceksiniz. Kullanılmayan bonuslar ise 12 Mayıs 2023 tarihinde geri alınacak.



Kampanya dahilinde yapılacak olan 500 TL ve üzeri alışverişlerde 1. alışverişten 9. alışverişe kadar 60 TL bonus, yani toplamda 300 TL bonus yatırılacaktır. Müşteriler için hazırlanan Ramazan alışverişi kampanyası ile bir müşteri maksimum olarak 300 TL kazanabilmektedir. Gün içinde aynı iş yerinden yapılan harcamalardan yalnızca ilki kabul edilmektedir. Asıl karttan yapılan harcamalar geçerlidir.



TEB bayram kampanyası detayları



Yaptığı alışverişlere bonus kazanan vatandaşlar 28 Nisan – 11 Mayıs 2023 tarihleri aralığında bonuslarını kullanabilmektedirler. Kampanya devam ederken işlemlerin bonus posu kullanılarak yapılması gerekmektedir.



Kampanya harcamalarına otomatik ödemeler, düzenli ödeme talimatları, fatura ödemeleri, bonus kullanımları ve vergi ödemeleri dahil olmamaktadır. Yurt içi yapılan her taksitli ve peşin işlem için geçerlidir. Bonus özellikle olan TEB bireysel sanal kart ise kampanya kapsamında değildir. Katılım için CEPTEB uygulamasından ya da SMS’e SEKER yazarak 4616’ya mesaj atabilirsiniz.