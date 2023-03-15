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O banka kredi kartı veya banka kartı olanlara ödeme yapacak! 50.000 TL anında hesaplarda!

O banka kredi kartı veya banka kartı olanlara ödeme yapacak! 50.000 TL anında hesaplarda! İşte 50.000 TL ihtiyaç kredisi detayları...

O banka kredi kartı veya banka kartı olanlara ödeme yapacak! 50.000 TL anında hesaplarda!

Artan ihtiyaçlar ve kira, akaryakıt, fatura, gıda ile nice alanda gelen zamlar artık vatandaşları iyice zorlar duruma geldi. Aniden nakit paraya gerek duyulduğu zaman artık vatandaşlar bulmakta zorluk yaşıyor. Çeşitli yerlere olan borçları bir bir vermeye kalkınca ceplerde para kalmıyor. Akbank ise bu nedenle başlattığı ihtiyaç kredisinde vatandaşların yalnızca kredi kartı ya da banka kartı kullanması şartını koydu. Peki, ihtiyaç kredisi çekme şartları neler? İhtiyaç kredisi faizi ne kadar? İşte krediye dair tüm detaylar... 


50.000 TL Akbank ihtiyaç kredisi 


Akbank ihtiyaç kredisi verirken vatandaşlara 36 ay taksit sunacak. Üstelik 50.000 TL’ye verdiği 36 ay vadeli ile birlikte borçları 3 ay sonra ödeyebiliyorsunuz. Akbank yaptığı kampanyada bütün emekliler için minimum faiz oranlarını uyguluyor. Başvurularınızı yaptığınız takdirde kredinizi aynı gün hesaba yatırmaktadır. 


Emekli vatandaşlar için Akbank, bayram kredisi veriyor. Bayram kredisinde uygun faiz ile birlikte 36 ay vadeli olarak 50.000 TL’ye kadar ödeme alınabiliyor. Başvurular ise Akbank Direct uygulaması üzerinden hızlı şekilde yapılmaktadır.  


Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu 


Akbank ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirirken şubeye gitmek yalnızca bir seçenek, zorunluluk değil. 7 gün 24 saat istediğiniz her yerden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Akbank Mobil uygulamasına girince başvurular kısmından hemen ihtiyaç kredisi müracaatınızı gerçekleştirebilirsiniz.  


Akbank ihtiyaç kredisi SMS başvurusu yapılabileceği gibi mobil uygulamanız yoksa internet bankacılığına girerek de yapabilirsiniz. 36 ay taksitle 3 ay ertelemeli 50.000 TL Akbank ihtiyaç kredisine online başvuru yapmanız halinde dakikalar içinde dönüt alır ve hesabınızda aynı hızda nakit paranızı görebilirsiniz. 

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