Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek

Banka, SGK kapsamındaki 4A, 4B ve 4C emeklilerine 20.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Nisan maaşı öncesinde kampanyanın ayrıntıları netleşti. İşte detaylar...

Ek Ödül Detayları: Şartlar ve Süreç

Bu promosyonlardan tam anlamıyla faydalanmak isteyen emeklilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor:

Fatura Talimatı (2.500 TL): Promosyon taahhütnamesinin imzalanmasından sonra 60 gün içerisinde en az iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

Kredi Kartı Harcaması (2.000 TL): Aynı süre zarfında Yapı Kredi bireysel kredi kartı ile toplam 1.000 TL harcama yapılmalı.

Dijital Aktiflik (500 TL): Son 90 günde mobil uygulamayı hiç kullanmamış olanların, 60 gün içinde Yapı Kredi Mobil’e giriş yapması yeterli. Bu durumdaki müşterilere 500 TL dijital aktiflik ödülü veriliyor.

Bu ek ödemeler, ilk maaş ödemesini takip eden ay içinde emeklinin hesabına yatırılıyor.

Yeni Emekli Olanlar Ne Yapmalı?

Yeni emekli olacak vatandaşlar, e-Devlet veya SGK Müdürlükleri üzerinden başvuru yaparken Yapı Kredi’yi maaş bankası olarak seçebiliyor. Eğer Emekli Sandığı kapsamındaysanız, çalıştığınız kurum aracılığıyla veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne vereceğiniz dilekçeyle Yapı Kredi’ye geçebilirsiniz.



Mevcut Emekliler İçin Taşıma İşlemi Nasıl Yapılır?

Halihazırda başka bir bankadan maaş alan emekliler, maaşlarını kolaylıkla Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor:

Yapı Kredi Müşterileri: Mobil uygulama, internet şubesi veya müşteri iletişim merkezi üzerinden başvuru yapabilir.

Yeni Müşteriler: Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden “Uzaktan Müşteri Ol” seçeneğiyle hesap açabilir, ardından maaş taşıma işlemi yapabilir.

Alternatif olarak e-Devlet ya da SGK Müdürlükleri aracılığıyla da işlem gerçekleştirilebilir.

Kaynak: https://www.yapikredi.com.tr/bireysel-bankacilik/odemeler-ve-hizmetler/sgk-emekli-maas-promosyonu