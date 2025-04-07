GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek

Geçim derdiyle mücadele eden milyonlarca emekli için bankaların sunduğu promosyon kampanyaları, adeta nefes alma fırsatı sunuyor. Ekonomik baskıların arttığı bu dönemde, emeklilerin yüzünü güldüren bir haber Yapı Kredi’den geldi.

Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek

Banka, SGK kapsamındaki 4A, 4B ve 4C emeklilerine 20.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Nisan maaşı öncesinde kampanyanın ayrıntıları netleşti. İşte detaylar...

Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek

Ek Ödül Detayları: Şartlar ve Süreç

Bu promosyonlardan tam anlamıyla faydalanmak isteyen emeklilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor:

Fatura Talimatı (2.500 TL): Promosyon taahhütnamesinin imzalanmasından sonra 60 gün içerisinde en az iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

Kredi Kartı Harcaması (2.000 TL): Aynı süre zarfında Yapı Kredi bireysel kredi kartı ile toplam 1.000 TL harcama yapılmalı.

Dijital Aktiflik (500 TL): Son 90 günde mobil uygulamayı hiç kullanmamış olanların, 60 gün içinde Yapı Kredi Mobil’e giriş yapması yeterli. Bu durumdaki müşterilere 500 TL dijital aktiflik ödülü veriliyor.

Bu ek ödemeler, ilk maaş ödemesini takip eden ay içinde emeklinin hesabına yatırılıyor.

Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek

Yeni Emekli Olanlar Ne Yapmalı?

Yeni emekli olacak vatandaşlar, e-Devlet veya SGK Müdürlükleri üzerinden başvuru yaparken Yapı Kredi’yi maaş bankası olarak seçebiliyor. Eğer Emekli Sandığı kapsamındaysanız, çalıştığınız kurum aracılığıyla veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne vereceğiniz dilekçeyle Yapı Kredi’ye geçebilirsiniz.


Mevcut Emekliler İçin Taşıma İşlemi Nasıl Yapılır?

Halihazırda başka bir bankadan maaş alan emekliler, maaşlarını kolaylıkla Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor:

Yapı Kredi Müşterileri: Mobil uygulama, internet şubesi veya müşteri iletişim merkezi üzerinden başvuru yapabilir.

Yeni Müşteriler: Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden “Uzaktan Müşteri Ol” seçeneğiyle hesap açabilir, ardından maaş taşıma işlemi yapabilir.
Alternatif olarak e-Devlet ya da SGK Müdürlükleri aracılığıyla da işlem gerçekleştirilebilir.

Kaynak: https://www.yapikredi.com.tr/bireysel-bankacilik/odemeler-ve-hizmetler/sgk-emekli-maas-promosyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER
Teşkilat dizisine yeni başrol geldi; Ekranlara döndü Teşkilat dizisine yeni başrol geldi; Ekranlara döndü
SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor
Ve hayırlı olsun; Süper Lig'in gol makinesi Romulo! İstanbul'a geliyor Ve hayırlı olsun; Süper Lig'in gol makinesi Romulo! İstanbul'a geliyor
A101 ve BİM marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat A101 ve BİM marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat
Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali... Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali...
Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek
SON HABERLER
Yastık altında 450.000 TL’si olan TOGG T10F alabilecek! Yastık altında 450.000 TL’si olan TOGG T10F alabilecek!
Tüm Türkiye'de başladı; Ehliyetinize gerek kalmayacak Tüm Türkiye'de başladı; Ehliyetinize gerek kalmayacak
Son anket sonucu geldi; Erdoğan 3 adayla yarıştı! İşte çıkan sonuç Son anket sonucu geldi; Erdoğan 3 adayla yarıştı! İşte çıkan sonuç
Trump'ın tarifesi Türkiye'yi de vurdu; Borsa İstanbul ve altın çöktü Trump'ın tarifesi Türkiye'yi de vurdu; Borsa İstanbul ve altın çöktü
Milli Emlak resmen açıkladı; Peynir ekmek gibi satıyor! 5.000 TL'den tarla, 20.000 TL'den arsa Milli Emlak resmen açıkladı; Peynir ekmek gibi satıyor! 5.000 TL'den tarla, 20.000 TL'den arsa
Gönül Dağı son bölüm fragmanı olay oldu; Acı son geldi Gönül Dağı son bölüm fragmanı olay oldu; Acı son geldi
Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali... Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali...
Özgür Demirtaş baltayı taşa vurdu; Alay konusu yapıldı Özgür Demirtaş baltayı taşa vurdu; Alay konusu yapıldı