Nisan ayında EYT'li ile eski emekliye 9000 TL karşılıksız ödeme var! 3 yıllık peşin ödeniyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan ve emeklilik için yaş şartı dışında aranan tüm şartları taşıyan kişiler resmi gazetede yayınlanan EYT yasası ile birlikte emeklilik dilekçelerini vermeye başladı. EYT'liler Mart ayında başvuru heyecanı yaşarken Nisan ayından itibaren de ilk maaşlarını alacak. Ancak EYT'lilerin emekli olması ile birlikte bankaların yapacağı hamlelerde merak konusu oldu. Bankalar, EYT'liler için promosyonlara ayar çekmeye başladı. Peki promosyon süreci nasıl işleyecek? EYT'liler banka promosyonu alabilecek mi?

EYT'liler ve eski emekliler nisan ayını adeta iple çekiyor. Milyonlarca kişinin emekli olması ile birlikte nisan ayında bankalardan da bir hareket bekleniyor. Çünkü bankalar emekli sayısının yükselmesi ile müşteri portföyünü genişletmek amacıyla yeni promosyon tekliflerini sunacak. Eski emeklilerle birlikte EYT'liler de Nisan ayından itibaren maaş promosyonu başvurusu yapabilecek. Peki hangi banka ne kadar promosyon verecek? EYT sonrası promosyon süreci nasıl işleyecek? EYT'lilere banka promosyonu ile ilgili merak edilenler haberimizde…

MAAŞ PROMOSYONU İÇİN BANKA SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

EYT sonrası uzmanlar uyarıyor. Hem eski emeklilerin hem de EYT'lilerin maaş promosyonu almak için banka seçiminde dikkatli olmaları gerekiyor. Peki, nelere dikkat etmek gerekir? Maaş promosyonu için banka seçerken dikkat etmeniz gerekenler şöyle:

- Seçim yaparken uygulamalarını bildiğiniz, şubesine kolayca ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları çok olan bankalar önceliğiniz olsun.

- Promosyondan yararlanmak için tek şart seçilecek bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermek. Ancak bazı bankalar yüksek promosyon tutarları için ek koşullar getiriyor. Sadece maaş taşıyana yüksek ödeme yapan bankalar olduğu gibi, kredi kartı alıp harcama yapana, otomatik fatura ödeme talimatı verene promosyonu yükseltenler de var. Bu nedenle karar verirken bankanın açıkladığı tutarı hangi şartlarla verdiğini inceleyin.

- Maaş aldığınız bankadan kredi kartı almak zorunda değilsiniz. Bunu aklınızda tutun.

- Bankalar emekli maaş müşterilerine özel faizli kredi imkanı sunuyor. Ancak bu kampanyalardan yararlanarak kredi kullanan müşteriler, daha yüksek promosyon fırsatı çıkıp bankasını değiştirmek istediğinde zorlukla karşılaşabiliyor. Bunu da dikkate alın.

- Seçmeyi düşündüğünüz bankanın promosyon tutarının yanı sıra, havale-EFT, kredi kartı aidatı gibi uygulamalarını inceleyin. Ücretli, ücretsiz uygulamalarını araştırın.

PROMOSYON MİKTARI 9000 TL'YE KADAR YÜKSELİYOR

Elbette emekliler 3 yıllık sözleşme karşılığında bankaların ödeyeceği promosyon miktarında merak ediyor. Promosyon rakamları konusunda yavaş yavaş duyurular gelmeye başladı. Bankalar hem EYT'liler için hem de emekliler için nisan ayında yeni rakamlarını sunmaya başlayacak. Ancak şu anda Mevcut durumda promosyon ücretleri 9.000 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Özellikle Finansbank Mart ayından itibaren EYT'liler için kampanyasını başlattı. taşıyan ve 3 yıl boyunca burada kalma taahhütü veren emekli ve EYT'liler en az 9.000 TL promosyon olacak ek kampanyalarla birlikte bu rakam daha da yükselecek. Diğer bankaların bu konudaki hamleleri senin mart ayı sonunda ortaya çıkacak. ancak uzmanlara göre beklenen en düşük promosyon 15.000 TL oldu.