Nisan ayı başvuruları başladı! Ödeme alacak kişilerin başvuruları kaçırmadan yapması gerekli!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında yapılacak olan ödemelerle ilgili açıklama yapıldı. Destek ödemelerinin Nisan ayı başvuruları başladı. Nisan ayında ödeme almak isteyen vatandaşların başvuruları kaçırmaması önem taşıyor.



Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlar için devlet tarafından sağlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapılan ödemeler için başvurular başladı. Nisan ayında gıda ve elektrik faturası yardımından yararlanmak için başvuru şartları ile diğer detaylar netleşti. İşte Nisan elektrik ve gıda yardımı şartları ve detaylar...



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemeleri Nisan’da sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, Nisan ayında gerçekleştirilecek sosyal yardımlarla alakalı detayları paylaştığı bir açıklamada bulundu. Buna göre Nisan ayında sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşların ödeme almak adına müracaatlarını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gıda ve elektrik faturası yardımına ilişkin açıklaması şu detayları içeriyor:



Devlet elektrik yardımı başvurusu



Devlet tarafından yapılan elektrik yardımı için başvuru yapmak isteyen kişilere 2022 ve 3294 sayılı kanun çerçevesinde sosyal yardımlardan faydalanan dar gelirli hanelere ödemeler yapılacaktır. Buna göre başvuru için fatura ve kimlik kartı ile birlikte hak sahibi olan vatandaşların PTT şubelerine gitmesi gerekmektedir.



Hak sahipliği süren, 3294 ve 2022 sayılı kanun kapsamındaki vatandaşlara ödemeler gerçekleştirilecektir. Mesken tipi elektrik faturası ile T.C. kimlik kartı evrakları Nisan ayı ödemeleri başvurusunda gereklidir. 3 kişi olan hane için 100 kWh üzeri, 4 kişilik aile için 125 kWh üzeri ve 5’ten fazla kişi sayısı olan haneler için ise 150 kWh üzeri elektrik faturalarına nakit destek verilecektir. Ödemeler ise aylık olarak hak sahibi ailelere verilecektir.



Devlet gıda yardımı başvurusu



Gıda yardımı başvurusunda hak sahibi aileler 3294 sayılı kanun çerçevesinde Ramazan ve Kurban bayramı ile yıl boyunca yapılacak yardımdan faydalanabilmektedir. Gıda yardımları SYD (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) tarafından ulaştırılacaktır.



Başvuran vatandaşların 18 yaş ve üzerinde olması gerekmektedir. Gıda yardımı başvurusu yapan hanelerin geliri asgari ücretin 3’te 1’i kadar olmalıdır. Tutar hanelerin ihtiyaç durumuna göre belirlenmektedir. Dini bayramlarda yapılan gıda yardımına ek olarak ihtiyacı olan ailelere duruma göre sene boyunca yardım sürdürülmektedir.



Elektrik ve gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır?



Elektrik ve gıda yardımı başvurusu yapmak isteyen kişiler e-devlet'e giriş yapıp, Aile ve Sosyal Hizmetler Sosyal Yardım aramasını yaparak şahsi başvuruda bulanabilmektedir.