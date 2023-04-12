Nisan 3.038 TL karşılıksız ödemeler yattı mı? Ödeme kimlere yatacak?

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri yattı mı? Son günlerde en çok araştırılan konulardan birisi de SED Nisan ayı ödemelerinin yatıp yatmadığı. İhtiyacı olan hanelere çocuklar adına yapılan SED ödemeleri düzenli olarak devlet tarafından yatırılmaktadır. Peki, SED ödemeleri yattı mı? SED ödemeleri ne zaman yatacak? SED ödemelerini kimler alabilir? İşte SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemelerinin tüm detayları...



SED ödemelerine dair vatandaşlar Nisan ayı yatırıldı mı, diye merak ediyor. Devletin vatandaşlara karşılıksız olarak gerçekleştirilen bu ödemeler çocuklar için ailelere ödenmektedir. SED ödemesi sorgulama ise kolay bir şekilde e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilmektedir.



SED NİSAN ÖDEMESİ YATTI MI?



SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri çocuklar adına ailelere devlet tarafından ödenmektedir. Özellikle çocuğun bakım ve şartlarının karşılanması adına ihtiyaç sahibi ailelere verilmektedir. SED ödemeleri Nisan 2023 henüz yatmadı. Konuya dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan da bir açıklama gelmedi. Ancak her an SED ödemesi sorgulaması yapılabilmektedir.



KİMLER SED ÖDEMESİ ALABİLİR?



SED ödemesi şartlarının başında sosyal hizmet kuruluşlarında bakımı sağlanan, ailesi ya da yakını tarafından desteklenmesi halinde çocuklar için devletin bakmakla yükümlü olan aileye yaptığı ödemelerdir.



Bu şartlara uygun olan ailelere çocuklar adına yapılan yardım ödemeleri aynı zamanda yaş sınırını geçtikten sonra meslek ve iş edinmek için eğitim, kurs faaliyetleri için de gençlere ödenmektedir.



Bunlara ek olarak herhangi bir hastalık, afet, kaza, olağanüstü hal durumunda da aile fertlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanması adına SED ödemeleri yapılmaktadır. Durum tespiti ise Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır. Buna göre ise SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemesi aileye bağlanmaktadır.