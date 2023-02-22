Net 87 bin TL ödeme almak mümkün! T.C. kimlik numarasıyla gelen alacak!

QNB Finansbank müşterilerine özel olarak verdiği ihtiyaç kredisinde çok büyük fırsatlar sunuyor. Ekonominin bütçeyi iyice zorladığı şu günlerde QNB Finansbank yapılacak ihtiyaç kredisi başvurularında 87.000 TL’ye varan ödemeler yapıyor. Vatandaşlar ihtiyacı olan nakit miktarını belirleyerek kendisine uygun vade sayısı ile beraber ödeme tablolarını oluşturabilir ve aylık ödeyeceği miktarı bütçesine göre planlayabilir. Şimdi acil nakit ihtiyacı olanlar için en iyi fırsatlar QNB Finansbank’tan sunuluyor.



QNB Finansbank üzerinden yapılacak başvurular dahilinde vatandaşlar kredi ve kredi kartı seçeneklerinden rahatlıkla faydalanabilecek. Borçlarla ilgili ödemeleri belirleyerek rahatça ihtiyaçlarını giderebilecekler. Başvurular yapıldıktan sonra çok kısa sürede onay gelir ve onay geldiği gibi belirlediğiniz ödeme tutarı hesabınıza geçer.



Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu



QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu müşterileri için mobil uygulama üzerinden ya da internet bankacılığı üzerinden yapılabilmektedir. Müşteri değilseniz bile olmak çok kolay. Şubeye giderek ya da mobil uygulama üzerinden yeni müşteri olarak da çok daha farklı kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Kredi notunun yüksek olması da alınan kredi miktarı ve vade sayısını etkilemektedir. Ancak QNB Finansbank gelir belgesiz olarak vatandaşların ihtiyaç kredisi başvurularını kabul etmektedir.



İster T.C. kimlik numaranız ile 5030’a SMS atarak başvuruda bulunun, ister şubeye gidin. Ancak internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden 7 gün 24 saat başvurularınızı gerçekleştirmek mümkündür. Kredi notu yüksek kişiler için daha fazla nakit ihtiyacını karşılamak da mümkündür.