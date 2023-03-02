Ne kadar ihtiyacınız varsa alabilirsiniz! TC kimlik kartı ile gidene 20 bin TL nakit destek

Nakit para ihtiyacı için ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara güzel haber Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan Geldi. Mart ayı kredi faiz oranlarını güncelleyen banka, hem uygun geri ödeme koşulları hem de düşük faiz oranları ile Dilediğiniz miktarda kredi imkanı sağlıyor. TC kimlik kartı ile başvurular hemen kabul ediliyor. Ucuz kredi kullanmak istiyorsanız vakit kaybetmeyin. Düşük faizli kredi kampanyası ile ilgili merak edilenler haberimizde…

Vatandaşın nakit parayı olan ihtiyacı özellikle koronavirüs pandemisi sonrasında başlayan ekonomik krizle birlikte daha da arttı. Alım gücünün düşmesi ve tabii ki de Enflasyonun her geçen gün yükselmesi nedeniyle herkes hızlı kredi kullanabileceği bankaları araştırmaya başladı. Özellikle düşük faizli kredi kampanyaları Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bu konuda bankalarda elini taşın altına koyuyor ve her geçen gün daha uygun faiz oranı ile kredi verebiliyor. Yeni bir düşük faizli kredi kampanyası duyurusu Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan geldi. Acil nakit ihtiyacı olanlar bu bankaya başvuru yaparak hızlı Kredi kullanabilecek. Başvuru şartları ve detaylar haberimizin devamında...

TÜRKİYE FİNANS'TAN AVANTAJLI KREDİ PAKETİ

Düşük faizli kredi kullanmak veya nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için Türkiye Finans Katılım Bankası avantajlı kredi paketini duyurdu. Düşük faizli ihtiyaç kredisi vermeye başlayan banka, Mart ayının en uygun faiz oranı seçeneklerini sunuyor. Her türlü ihtiyacınız için miktar fark etmeden bankaya başvuru yaparak Hızlı ve kolay kredi kullanma şansına sahip olabilirsiniz. Düşük faizli kredi başvuruları bankanın mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetlerinin yanı sıra banka şubelerinden de yapılabiliyor.

36 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi sağlanıyor. Kredi vade sayısı çekeceğiniz miktara göre farklılık gösteriyor. Bildiğiniz üzere BDDK tarafından Geçtiğimiz aylarda yapılan düzenleme ile birlikte Kredi vade sayıları çektiğiniz Kredi limitine göre değiştirilmişti. Buna göre 50.000 TL'ye kadar olan Kredilerde 36 ay vade uygulanırken 50.000 TL üstü kredilerde vade sayısı 24 aya düşüyor. 100.000 TL üstü kredilerde ise sadece 12 ay vade uygulanıyor.

MART AYI KREDİ FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ

Bankaların mart ayı kredi faiz oranları güncellendi. Birçok banka düşük faize ihtiyaç kredisi kampanyasına başlarken özellikle Türkiye Finans Katılım Bankası en uygun faiz oranı ile kredi desteği sağlıyor. Kredi notu 1200 puan ve üstü olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Herkes bu kampanyaya başvuru yapabiliyor. Düşük faizli kredi kampanyasından faydalanmak için Türkiye Finans Katılım Bankası müşterisi olma şartı aranmıyor.