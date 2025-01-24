Ne kadar emekli maaşı alırım 4a-4b-4c; En düşük emekli maaşı kaç TL?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin 2025 yılı zam farklarının ve Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşların 2024 yılı ek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Zam Farkları Bugün Yatıyor!

Bakan Işıkhan, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

📢 "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farklarını ve Harp ile Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz. Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Bu açıklamayla birlikte, Ocak 2025 itibarıyla yapılan emekli maaşı artışlarının fark ödemeleri de resmen hesaplara yatırılmış oldu.

Kimler Zam Farkı Alacak?

Bu ödeme özellikle şu grupları kapsıyor:

✔ Emekli Sandığı’ndan maaş alan emekliler

✔ Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlar

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise belirlenen takvim doğrultusunda ödenmeye devam edecek.

Emekli Maaş Farkları Nasıl Hesaplanıyor?

Emekli zam farkları, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ve toplu sözleşme zamları dikkate alınarak hesaplanıyor. Ocak 2025 zammı sonrası oluşan fark ödemeleri şu şekilde hesaplanıyor:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, geçtiğimiz 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alırken,

Memur emeklileri (Emekli Sandığı mensupları) ise toplu sözleşme + enflasyon farkı ile belirlenen oran kadar zam alıyor.

Ocak 2025 itibarıyla bu oranlar netleşmiş ve fark ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.

Ödeme Tarihleri ve Detaylar

✔ Emekli Sandığı mensupları için zam farkı ödemeleri 24 Ocak 2025 itibarıyla hesaplara geçti.

✔ SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödemeler belirlenen maaş ödeme takvimine göre yatırılacak.

Ödeme takvimine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını aylık ödeme günlerine bağlı olarak almaya devam edecekler.



1. Emekli maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?

Emekli Sandığı kapsamında olanların zam farkları 24 Ocak 2025 itibarıyla hesaplara yatmaya başladı.

2. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş farklarını ne zaman alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını kendi ödeme günlerinde alacaklar.

3. Zam farkı ödemeleri nasıl hesaplanıyor?

Toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre belirlenen oranlarla hesaplanarak emeklilere ödeniyor.

4. Ödemeler hangi bankalar üzerinden yapılıyor?

Ödemeler, emeklilerin maaş aldığı banka veya PTT hesaplarına yatırılmaktadır.

5. Emekli maaş zam farkımı nasıl kontrol edebilirim?

E-Devlet üzerinden SGK hizmetleri sekmesine girerek maaş farklarınızı görebilirsiniz.

✅ 4A (SSK) Emekli Aylık Bilgisi:

🔗 https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi

✅ 4B (Bağ-Kur) Emekli Aylık Bilgisi:

🔗 https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi

✅ 4C (Emekli Sandığı) Emekli Aylık Bilgisi:

🔗 https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi

📢 Emeklilik işlemleriniz, maaş ödemeleriniz ve diğer SGK hizmetleri için e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz.