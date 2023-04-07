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Ne 1400, ne 1500, 1.700 TL’yi aşacak! Altın yatırımcılarının o tarihe dikkat etmesi gerek! 7 Nisan altın fiyatları

Ne 1400, ne 1500, 1.700 TL’yi aşacak! Altın yatırımcılarının o tarihe dikkat etmesi gerek! İşte 7 Nisan 2023 altın fiyatları detayları...

Ne 1400, ne 1500, 1.700 TL’yi aşacak! Altın yatırımcılarının o tarihe dikkat etmesi gerek! 7 Nisan altın fiyatları

Gram altında yaşanan yükselişin daha nereye kadar gideceği merak ediliyor. Gram altın fiyatları daha ne kadar yükselecek? Yatırımcılar ve vatandaşlar sıkı sıkıya takip ediyor. ABD verilerinin açıklanmasına ilişkin ONS ile birlikte gram altında yaşanan yükselişin böyle sürüp sürmeyeceği merak konusu. Finans Analisti İslam Memiş, altın hareketliliğine dair açıklamalar yaptı. Son gidişatın ise 1.700 TL’yi işaret ettiğini belirtti. İşte altın piyasalarına dair son gelişmeler ve güncel altın fiyatları detayları... 


13 AYIN ZİRVESİ 


Uzman isim İslam Memiş, ONS altında son 13 ayın zirvesinin görüldüğünü vurgulayarak, “Bu hafta 2028 dolar seviyesine kadar çıkış gördük. 2350 dolar ise olası gözüküyor. Hatta 2350 dolar üstünde atak da yapabilir. Özellikle yaz aylarında. Ancak en kötü olasılıkta 2350 dolar bandının kaçınılmaz olduğuna hepimiz şahit olacağız.” ifadelerini kullandı. 


SON DÜŞÜŞLER VE SON ALIM FIRSATLARI 


Ekonomist İslam Memiş, “Tarım dışı istihdam verisindeki son düşüşlerin ardından son kez alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Gram almak isteyenler için bugün, yarın, pazartesi değerlendirilmeli. 1.300’ü aşkın rakamlar konuşulacak, 1400 – 1500 aralığı geliyor.” ifadelerine yer verdi.  


“GRAM 1700 TL’Yİ GÖRECEK” 


Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklamalarının devamında gram altın fiyatlarının 1.700 TL’yi görebileceğini belirtti. Son durumlara ilişkin, “Eğer ONS 2350 dolar olursa gram altın da 1500 TL’yi kıracak ve 1700 TL’yi görecek. Böyle bir risk sürpriz değil. ONS altının tekrar destek görmesi halinde 1600 – 1700 TL seviyeleri oluşabilir. Günden güne altın güçleniyor. Bu sebeple yatırımcıların satıp tekrar yerine koyma düşüncesi yanlış olacaktır. Satma taraftarı olanlar kar değil, zarar eder.” ifadelerine yer verdi.  


7 NİSAN 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 


ONS altın fiyatı 2.007 dolar olarak ekranlarda kendini gösteriyor. Diğer yandan ONS’ye bağlı hareket eden gram altın fiyatı alış için 1.263 TL’deyken satış fiyatı 1.315 TL’yi gösteriyor.  


7 Nisan 2023 çeyrek altın fiyatı ise alış için 2.054 TL iken, satış olarak 2.145 TL’de. 
7 Nisan yarım altın fiyatı alışta 4.127,41 TL’yi ekranlarda gösteriyorken, satış olarak 4.290 TL’de. 


22 ayar bilezik fiyatı ise 7 Nisan 2023 itibariyle alış için 1.1157,90 TL iken, satış için 1.260 TL’yi göstermektedir.  

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