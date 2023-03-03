Nakit sorunu yaşayanlara PTT’den destek! T.C. kimlik numaranıza göre şubelerden alabilirsiniz! PTT Aktif Bank hesaplara yatıracak!

PTT, bu zor zamanlarda vatandaşların nakit problemi yaşamasına çözüm üretiyor. Ekonomik sıkıntılarla uğraşan vatandaşlar için destek ödemeleri T.C. kimlik kimlik numarasına göre yapılmaktadır. T.C. kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6, 8 ile biten vatandaşlar hemen destek ödemelerini alabilmektedir. Uygun faizli ve anında kredi almak isteyen vatandaşlara başvurması durumunda ödemeler PTT Aktif Bank aracılığıyla yapılmaktadır.



PTT destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır?



PTT, özellikle maddi durumu problemli olan vatandaşlara birçok destek ödemesinin yapılmasında aracıdır. Vatandaşlara devletin sağladığı birçok desteği de PTT aracılık ederek sağlamaktadır. Bu destek için ise başvurular direkt olarak PTT AKtif Bank’a yapılmaktadır. T.C. kimliğiniz ile size en yakın şubeye giderek destek ödemesi için başvuruda bulunabilirsiniz.



PTT 10.000 TL destek ödemesi



Enflasyon gittikçe artış gösterirken gıdadan giyime, sağlıktan eğitime kadar birçok alanda fiyatlar her geçen gün zamlanıyor. Vatandaşın alım gücü de bu sebeple her geçen gün düşüyor. Hal böyle olunca ne tarafa yetişeceğini şaşıran vatandaş acil nakit ihtiyaçlarında çözüm arıyor.



Acil nakit ihtiyacında da en önemli nokta özellikle uygun faizlerle kredi alabilmek oluyor. Uygun faizli kredilerin vade sayısını kendisine göre belirleyebilen vatandaş böylelikle geri ödeme noktasında da sorun yaşamıyor. İşte PTT 10.000 TL ihtiyaç kredisi detayları...



PTT Aktif Bank aracılığı ile alınacak ihtiyaç kredisi kapsamında özellikle devlet destekli kurum olduğu için uygun faiz vatandaşların geri öderken rahat etmesini sağlıyor. PTT Aktif Bank vade sayısı konusunda da oldukça avantajlı. Tam 10.000 TL ihtiyaç kredisini PTT’den alıp üstüne üstlük 36 ay vade ve çok uygun faizlerle ödeme imkanına sahip olabilirsiniz. Nakit ihtiyacı olan kişiler için en uygun kredi imkanı PTT’den geldi. Başvurularınızı hemen size en yakın şubeden gerçekleştirerek gün içinde yatan kredinizi kullanabilirsiniz.