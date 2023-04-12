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Nakit ihtiyacına 6 sonra ödemeli, 60 ay vadeli kredi fırsatı! Bankadan taze çıktı

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 6 ay sonra ödemeye başlanacak ve tam 60 ay vadeli kredi fırsatı geldi. O banka kampanyayı daha yeni çıkardı. İşte 60 ay vadeli 6 ay ertelemeli kredi fırsatının detayları...

Nakit ihtiyacına 6 sonra ödemeli, 60 ay vadeli kredi fırsatı! Bankadan taze çıktı

Kamu bankasından büyük bir jest vatandaşlar için geldi. Ekonomik anlamda sıkıntılar durulmak bilmezken o kamu bankası para musluklarını açtı ve tam 6 ay geri ödemesiz olarak kredi kampanyasını başlattı. 60 ay vadeli, yani tam 5 yıl taksit seçeneği bulunan kredi kimlere verilecek? Peki, 6 ay ertelemeli kredi başvuru şartları neler?  


Vakıfbank, müşterilerine özel başlattığı 6 ay ertelemeli kredi fırsatı ile tam 5 yıl da taksit seçeneğini beraberinde sunuyor. KOBİ ve esnafların yararlanabileceği bu kredi desteği ise tam 500 bin TL’ye varıyor. İşte Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi detayları... 


VAKIFBANK 6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ 


Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz olan krediyi esnaf ve KOBİ’lere özel olarak sunmaktadır. Özellikle girişimcilik faaliyetlerini destekleme amacı ile sunulmakta olan krediden bilişim ve yazılım alanında açılmış ve açılacak olan firmalara ödeme yatmaktadır. 


Burada amaç istihdam artışını sağlamak ve korumak olduğu gibi yenilikçi fikirleri desteklemektir. Türkiye’nin kamu bankası olan Vakıfbank, yerel teknolojinin gelişmesi amacı ile “Tekno Girişimci Destek Kredisi Kampanyası” sunmaktadır.  


GİRİŞİMCİ DESTEK KREDİSİ VAKIFBANK’TAN 500.000 TL 


Vakıfbank “Tekno Girişimci Destek Kredisi” ile birlikte işletme giderleri, hizmet ve mal alımı, ofis malzemesi, maaş ödemesi, yazılım ve donanım alımları gibi faaliyetleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle de girişimci destek kredisi ödemesi için 500 bin TL yatırmaktadır.

KOSGEB ya da Bakanlık veya TÜBİTAK kurum ve kuruluşlarından destek almaya hak kazanan girişimcilere ödemeler yapılmaktadır. Kredi onaylandıktan sonra Vakıfbank şubesinden ödemeler yapılmaktadır. Geri ödemeler 6 ay sonra başlayıp 60 aya kadar vade verilmektedir. 

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