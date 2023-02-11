Nakit ihtiyacı olan 18 yaş üzerine Akbank keseyi açtı! Koşulsuz 70.000 TL ödemeye başvurun

Akbank’ın başlattığı yeni ihtiyaç kredisi kampanyası tüm vatandaşların yararına oluyor. 18 yaş üstündeki her vatandaşın alabileceği 70.000 TL ihtiyaç kredisi 24 ay vadeli olarak kullanılabiliyor. Akbank kampanyasına katılarak nakit ihtiyacınız için hemen başvuruda bulunun ve 70000 TL’ye varan kredi hiç beklemeden hesabınıza yatsın. Yüksek limitli kredi kampanyası sunan Akbank üzerinden onay aldıktan sonra hemen hesabınızdaki parayı kullanabilirsiniz.



Nakit desteğine en kısa zamanda ihtiyacı olan tüm 18 yaş üzeri vatandaşlara verilecek olan 70.000 TL ihtiyaç kredisi için düşük faiz oranları uygulanacak. Buna ek olarak eğer ilk 3 ay ödeme kolaylığı isterseniz 90 güne kadar erteleyebilirsiniz.



Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?



Akbank’a kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin başvuru koşullu olarak bireysel müşteri olması gerekmektedir. Akbank şubelerinden bireysel müşteri olur olmaz başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurular için kredi puanı önemlidir. Kredi puanınıza göre belirlenen kredi tutarınızı anında hesabınızdan kullanmaya başlayabilirsiniz.



Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için internet bankacılığından veya Akbank Direct üzerinden işlemlerinizi kısa sürede gerçekleştirebilmektesiniz. Durumunuza uygun ihtiyaç kredisini kolay şekilde Akbank Direkt aracılığıyla alabileceğiniz gibi telefondan müşteri hizmetlerini arayarak veya Akbank şubesine giderek de alabilirsiniz. Bunlara ek olarak 4425’e SMS atarak da kısa sürede onay almanız mümkün.



Akbank ihtiyaç kredisi için başvurunuzu yaptıktan sonra istediğiniz Akbank ihtiyaç kredisini gelir belgesiz biçimde alabilirsiniz. Gelir belgesiz almak için uygun olan kredi aynı gün hesaplara yatmaktadır.