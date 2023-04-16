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Nakde sıkışanlara müjde! Bayram arifesinde 15 bin TL hesaba yatıyor!

Nakde sıkışan vatandaşlara bayrama birkaç gün kala şeker tadında bir müjde geldi. İşte 15 bin TL ödemenin detayları...

Nakde sıkışanlara müjde! Bayram arifesinde 15 bin TL hesaba yatıyor!

Marketlerde dahi indirim kovalamadan alışveriş yapılamayan bir dönemin içine girildiği şu günlerde ihtiyaçları karşılamak dahi başlı başına bir sorun. Maddi anlamda problem yaşayan milyonlarca vatandaş ihtiyaçları ya da yapmak istedikleri arasında seçim yapmak mecburiyetinde kalıyor. Bu vatandaşlar için bayrama birkaç gün kala maddi sorunlar daha da büyük bir hale geliyor. 


Eş dost, bayramlaşma ziyaretleri derken evlerde en basitinden ikramlıkların bulundurulması, Türk geleneklerinin misafir ağırlaması için sarması, baklavası gerekiyor. Bir sıvıyağın, toz şekerin, cevizin fiyatı da almış başını gitmiş durumda. Bunlar görünürde en basit harcamalar olsa da bayramda birçok ihtiyaç vatandaşı bekliyor. Ancak Akbank, bu konuda büyük bir destek kampanyası sunuyor. 15 bin TL ödemeyi tam olarak sıfır faizle sunuyor. Peki, Akbank sıfır faizli nakit desteği şartları neler? Kimler Akbank’tan faizsiz nakit ödeme alabilir? İşte ayrıntılar haberimizde... 


AKBANK FAİZSİZ 15 BİN TL ÖDEME  


Akbank’tan faizsiz 15 bin TL ödeme tüm vatandaşlar için yapılacak. Şartlara uygun olan vatandaşlar için Akbank’tan yapılacak olan faizsiz taksitli nakit avans kampanyasında vade sayısı ise 6 ay olacak. Tek seferde ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz 15 bin TL ödemeyi şimdi alıp 6 ay boyunca rahat şekilde ödeyebileceksiniz. 


AKBANK FAİZSİZ NAKİT ÖDEME ŞARTLARI 


Akbank’ın vatandaşlara yapacağı 15 bin TL ödeme için Akbank müşterisi olmak gerekiyor. İlk kez Akbank’lı olarak Wings ya da Axess kart başvurusu yapacak olan müşteriler tamamen faizsiz nakit avans kullanabilecekler.  


AKBANK FAİZSİZ ÖDEME BAŞVURUSU 


Akbank faizsiz taksitli nakit avans ödemesi olan 15 bin TL’yi almak için Akbank müşterisi olmak çok kolay. Mobil uygulama ya da şubeden müşteri olduktan sonra yine aynı şekilde Axess ya da Wings kart başvurusunu mobil uygulama veya şubeden yapabilirsiniz. Böylelikle 6 ay vadeli, tamamen masrafsız 15 bin TL nakdinizi çekebilirsiniz.   

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