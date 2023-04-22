Nakde sıkışanlara en iyi çözüm! 100.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi

Son birkaç yıldır, özellikle de pandeminin başladığı ilk dönemlerden bu zamana kadar ekonomik sorunlar patlak vermeye başladı. Vatandaşların maddi anlamda sonu gelmeyen sıkıntıları da kendini gösterdi. Hayat pahalılığı gün geçtikçe artarken ve maaşlar yetersiz kalırken en çok da özel günlerde harcamalar artıyor.

Ramazan Bayramı sebebiyle yapılan akraba, eş dost ziyaretleri, ufak bir tatil ihtiyacı gibi durumlar dahi vatandaşların çok pahalanan akaryakıt masrafından alınan ufak hediyelere ve ihtiyaçlara kadar daha fazla harcama yapmasına sebep olabiliyor. Eğer Ramazan Bayramı ya da başka bir sebeple haddinden fazla harcama yapmış ve ay sonunu getirmekte problem yaşıyorsanız faizsiz ihtiyaç kredisi ile faizsiz taksitli nakit avans seçenekleri tam da size göre. Peki, hangi bankalar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor? Faizsiz ihtiyaç kredileri şartları neler? İşte faizsiz nakit çözümlerine dair ayrıntılar...



FAİZSİZ NAKİT DESTEĞİ SAĞLAYAN BANKALAR



Faizsiz nakit desteği veren bankalar içinde Yapı Kredi Bankası, Denizbank, Akbank, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve İş Bankası bulunuyor. Bu 6 bankadan size uygun olanı seçerek ya da siz ve yakınlarınız tümünden faydalanabilirsiniz. Peki, faizsiz ihtiyaç kredisi limitleri ne kadar?



FAİZSİZ NAKİT DESTEĞİ LİMİTLERİ



6 bankanın da faizsiz nakit desteğinde belirlemiş olduğu limitler şu şekildedir:

QNB Finansbank, 6 aylık vade sayısına 10 bin TL taksitli nakit avans olarak faizsiz desteğini sağlamaktadır.



Denizbank ise 6 ay vade ile hem faizsiz ihtiyaç kredisi hem de faizsiz nakit avans desteğini toplamda 20 bin TL olarak sağlamaktadır.



İş Bankası ise 5 ay vade imkanı vererek tam 20 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans desteği sunmaktadır.



Yapı Kredi Bankası ise 6 ay taksit seçeneği sunarak 10 bin TL’ye kadar destek sağlamaktadır.



Garanti BBVA ise 6 ay vadeli biçimde 10 bin TL faizsiz taksitli nakit avans sunarken, 12 ay vadeli olarak da 10 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisi sunmaktadır.



Akbank ise 6 ay taksit ile beraber faizsiz taksitli nakit avans desteğini sunmaktadır.



FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ, NAKİT AVANS ŞARTLARI NELERDİR?



6 bankanın sunduğu faizsiz ihtiyaç kredisi ve faizsiz taksitli nakit avans desteği tek şart ile verilmektedir. Bu da banka müşterisi olmaktır. Bankaya yeni müşteri olarak gelen tüm vatandaşlara bu imkanlardan faydalanma hakkı tanınmaktadır.