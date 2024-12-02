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N Kolay ve PTT emeklilere mahsus kredi sundu: 90.000 TL alabilirsiniz

PTT, Aktif Bank işbirliğiyle maaşını PTT’den alan emeklilere yönelik cazip bir kredi kampanyası başlattı.

N Kolay ve PTT emeklilere mahsus kredi sundu: 90.000 TL alabilirsiniz

Bu kampanya, emeklilerin nakit ihtiyaçlarına uygun faiz oranları ve esnek ödeme planlarıyla çözüm sunmayı hedefliyor. PTT N Kolay kredisi sayesinde emekliler, 90 bin TL’ye kadar olan nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Emekliler İçin Avantajlı Faiz Oranları ve Esnek Ödeme Planı

PTT’nin sunduğu bu özel kredi kampanyası, yüzde 3,19’dan başlayan faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında sağlanan avantajlar:

Kredi Üst Limiti: 90.000 TL

Faiz Oranları: %3,19’dan başlayan oranlar

Vade Süresi: Maksimum 36 ay

Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

PTT N Kolay emekli kredisi kampanyasına başvurmak isteyenlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor:

Yaş Sınırı: Başvuru sahibi, kredi vadesi tamamlandığında 83 yaşını aşmamış olmalıdır.

Kimlik Belgesi: Geçerli bir kimlik belgesi ile başvuru yapılabilir.

Başvuru Formu: Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu teslim edilmelidir.

Kredi Notu: Başvurular, kredi notuna göre değerlendirilmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Bu kampanya, maaşını PTT’den alan emeklilere özel olarak tasarlanmıştır. Emekli maaşını farklı bir bankadan alan vatandaşlar, maaşlarını PTT’ye taşıyarak bu kampanyadan yararlanabilir.

Kaynak: PTT Bankacılık İşlemleri

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