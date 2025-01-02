Mutfak tüpü patladı; Dev zam! Aygaz İpragaz güncel fiyat listesi

12 kilogramlık mutfak tk mutfak t\u00fplerinin fiyatları, 850 TL ile 1.000 TL arasında değişen oranlarda satışa sunuluyor. İstanbul gibi büyük şehirlerde, örneğin Aygaz markası, bu t, bu t\u00fplerin ortalama fiyatını 895 TL olarak belirlerken, daha küçük bölgelerde fiyatlar 850 TL seviyelerine kadar düşüyor. Daha küçük boyutlu 2 kilogramlık piknik tk piknik t\u00fplerinin fiyatları ise 150 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Bu tiyor. Bu t\u00fpler, büyük şehirlerde ortalama 170 TL’den satılırken, kırsal bölgelerde 150 TL’ye kadar düşüyor.

Tüp Fiyatlarına Zam Neden Geldi?

Tüp fiyatlarındaki bu artışın temel nedenleri arasında döviz kurlarındaki dalgalanmalar öne çıkıyor. LPG fiyatlarının dövize bağlı olması ve küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi, tüp fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Ek olarak, enerji ve taşıma maliyetlerindeki artış da fiyatlara yansıyor. Büyük şehirlerdeki yüksek kira ve operasyon giderleri, tüp fiyatlarını artırırken, kırsal bölgelerde düşük lojistik maliyetler fiyatların daha uygun seviyelerde kalmasını sağlıyor.

2 Ocak 2025 Güncel Tüp Fiyatları

Maksi Ev Tüpü (12 kg): 877 TL/Adet

Mini Tüp (2 kg): 202 TL/Adet

Gri Ev Tüpü (12 kg): 867 TL/Adet

Gri Küçük Tüp (2 kg): 172 TL/Adet

Sanayi Tüpü (45 kg): 3.240 TL/Adet

Propan Tüpü (45 kg): 3.538 TL/Adet



Kaynak: Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK)