Muharrem İnce'den Dolar tahmini! 10 TL olacağını bilmişti yeni tahmini duyanın nutku tutulacak

Memleket Partisi genel başkanı Muharrem İnce, iktidarın ve muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylarının belli olması sonrasında canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. 2018 yılında seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarışan Muharrem İnce, o dönem doların 10 liraya kadar yükseleceği tahmininde bulunmuştu. Erdoğan seçilirse doların 8-10 lira bandına yükseleceğini açıklayan ve bu tahmini tutan Muharrem İnce yeni tahminleri ile Duyanlara ahirete düşürdü. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, doların 40 liraya kadar çıkacağını iddia etti.

2018 yılında yapılan genel seçimlerde CHP'nin adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkan Muharrem İnce o dönem yaptığı açıklamada Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda doların 8-10 liraya kadar yükseleceğini söylemişti. Muharrem İnce bu tahmininde haklı çıkarken katıldığı bir canlı yayında yeni Dolar tahminleri yaptı. Memleket Partisi genel başkanı Muharrem İnce AK Parti'nin ve altılı masanın Cumhurbaşkanı adaylarının belli olması sonrasında yaptığı açıklamada doların 40 liraya kadar çıkabileceğini iddia etti.

DOLAR 40 TL OLACAK TAHMİNİNDE BULUNDU

Muharrem İnce, TV100 ekranlarında yayınlanan haftanın panoraması programına konuk oldu. Uğur Dündar ve Mine Özbek'in sorularına cevap veren Muharrem İnce, Canlı yayında yaptığı Dolar tahminleri ile herkese hayrete düşürdü.

CHP'nin adayı olarak yarıştığı 2018 seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde doların 10 TL'ye kadar çıkacağını söyleyen ve bu tahmini de doğru çıkan Muharrem İnce bu defa doların 40 TL olacağını öne sürdü.

YILBAŞINDA DOLAR 37 TL OLACAK

Muharrem İnce canlı yayında yaptığı açıklamada bu kafayla gidilmesi durumunda yılbaşında doların 35-37 lira seviyelerine dayanacağını belirtirken "20 yıllık bir iktidar var bu iktidarın 20 yıllı hedeflerine bir bakalım. Milli gelir 2 trilyon dolar demiş yarısı bile yok. Kişi başı 25 bin dolar demişler şu anda yarısı bile yok. İhracat 500 milyar dolar şu anda yarısı var.” diye konuştu.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Muharrem İnce, borsadaki şirket sayısının 1000 olarak hedeflendiğini Ancak şu anda yarısı olduğunu belirtirken “Dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğiz demişler şu anda 23’üncü sırada. Enflasyon ve faiz tek haneli olacak demişler uçtuk. Dünya ticaretinde yüzde 1,5'luk pay demişiz olmamış. Tarımda milli gelir 150 milyar dolar demişiz 53 milyar olmuş. Yani hiç birisi olmamış. Çok beceriksiz bir iktidar ile karşı karşıyayız. 20 yılda verdiği hiçbir sözü tutamamış.” dedi.

Daha önce dolar 10 lira olacak dediğinde Herkesin kendisine güldüğünü söyleyen Muharrem İnce, “O da oldu. Şimdi dolar 35 lira olacak diyorum bu kafayla gidilirse. Dolar 4.60 lira idi ben 10 lira olacak dedim oldu. Şimdi de 35-37 lira olacak yılbaşında. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama bunları söylemek zorundayım. Su krizi kapıda, bu memleket kuraklık yaşayacak." ifadelerini kullandı.