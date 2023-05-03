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Motorine okkalı indirim! Uzun süre sonra 19 TL altına düşüyor araç sahipleri sevinçten uçacak

Motorin fiyatlarına indirim müjdesi geldi. Araç sahipleri bu habere çok sevinecek Çünkü motorin fiyatları uzun süre sonra 19 TL altına düşüyor. Peki, motorine ne zaman indirim gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Motorine okkalı indirim! Uzun süre sonra 19 TL altına düşüyor araç sahipleri sevinçten uçacak

Araç sahiplerinin beklediği akaryakıt indirimi haberini nihayet geldi. Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere okkalı indirim geliyor. Motorinin litre fiyatı uzun süre sonra ilk kez 19 TL altına düşecek. Motor indirimi bu gece yarısı geçerli olacak ve Yarından itibaren pompaya yansıyacak. Peki, 3 Mayıs Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 3 Mayıs Çarşamba Ankara İzmir İstanbul güncel benzin motorin ve LPG fiyatları kaç TL? Motorin indirimi son dakika gelişmeleri haberimizde…

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmayla birlikte benzin ve motorin fiyatları merak konusu oldu. Petrol fiyatlarının yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt sektörünü etkiliyor. Petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

MOTORİNE DEV İNDİRİM

Motorin fiyatları bu gece gelen indirim ile yıllar sonra 19 liranın altına düşecek. Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu'nun aktardığına göre, Salı gece yarısı motorine beklenen 58 kuruş indirim kaynağından değiştirildi. Buna göre Çarşamba gece yarısı motorinde 1 lira 30 kuruş civarı indirim öngörülüyor. İndirimle motorin İstanbul'da 18.39'a, Ankara'da 18.81'e, İzmir'de 18.9'a düşecek.

3 MAYIS 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 20,30 TL

Motorin fiyatı: 19,70 TL

LPG fiyatı: 10,47 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 20,35 TL

Motorin fiyatı: 19,75 TL

LPG fiyatı: 10,50 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 20,71 TL

Motorin fiyatı: 20,10 TL

LPG fiyatı: 10,65 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 20,69 TL

Motorin fiyatı: 20,13 TL

LPG: 10,54 TL

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