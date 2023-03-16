Motorine indirim üstüne indirim! Araç sahipleri sevinçten uçacak

Akaryakıt fiyatlarına indirim müjdesi geldi. Araç sahiplerinin yüzü gülecek. Brent petrolün varil fiyatı resmen çakıldı. Bu da Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Benzin ve motorin fiyatlarını takip eden sürücüler bu haberle birlikte bayram edecek. Daha dün motorine yapılan 71 kuruş İndirimin üstüne Bugün yeni bir indirim daha geliyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları 1 lira 34 kuruş düşecek. Peki, benzine indirim var mı? Akaryakıt fiyatları düşecek mi?

Araç sahiplerine güzel haber geldi. Bir süredir artan akaryakıt fiyatları bu defa indirim haberleri ile gündeme geliyor. Benzin ve motorin fiyatlarına dev indirim uygulanacak. Araç sahipleri, bu haberi alınca resmen bayram edecek. Çünkü dün 71 kuruşluk indirim yapılan motorin fiyatlarına bu defa Okkalı indirim geliyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine ne zaman indirim gelecek? motorin indirimi kaç TL?

MOTORİNE OKKALI İNDİRİM GELİYOR

Araç sahiplerinin beklediği müjde verildi. Motorin fiyatlarına nihayet okkalı indirim geliyor. Bir süredir zam haberleri ile gündemden düşmeyen motorin fiyatları peş peşe indirim haberleri ile araç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Motorin fiyatlarını dün 71 kuruşluk indirimi uygulanmıştı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş daha indirim gelecek. Bu indirimle birlikte motorinin litre fiyatı bir kez daha 20 liranın altına girilecek.

İSTANBUL'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Peki, akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul'da güncel motorin ve benzin fiyatları kaç TL? Dün yapılan 71 kuruşluk İndirimin ardından İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren yapılacak olan indirim sonrasında bir kez daha motorin fiyatları 20 liranın altına gerileyecek.