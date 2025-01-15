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Moto kuryelerin kazancı dudak uçuklattı; Kazançları herkesi solladı

Türkiye’de son yıllarda artan bir eğilimle, yemek ve market alışverişlerini hızlı bir şekilde teslim eden moto kuryelerin sayısı giderek çoğalıyor.

Moto kuryelerin kazancı dudak uçuklattı; Kazançları herkesi solladı

Bu kuryeler, genellikle büyük e-ticaret firmaları ve restoranlar için sipariş dağıtımı yapıyor ve bu sektörde çalışmanın avantajları dikkat çekiyor. Özellikle motosiklet ya da scooter ile çalışan bu kuryelerin gelirleri, beyaz yakalı çalışanların kazançlarını bile geride bırakıyor. Peki, moto kurye olarak çalışmak ne kadar kazançlı? Hangi şartlarla moto kurye olunur ve ne gibi masraflar vardır? İşte detaylar...

MOTO KURYE OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Moto kurye olmak için temel olarak üç unsur gereklidir: A2 ehliyeti, motosiklet veya scooter ve şahıs şirketi. A2 ehliyeti, 18 yaşını doldurmuş ve motosiklet kullanma yeterliliği olan herkese verilir. Motosiklet veya scooter almak da, kurye olmak isteyenler için bir diğer önemli adımdır. Bu araçlar genellikle sıfırdan 100-130 bin TL arasında değişen fiyatlarla temin edilebilir. Son olarak, şahıs şirketi kurarak bağımsız çalışan bir motosikletli kurye olarak kaydınızı oluşturmanız gerekmektedir.

MOTO KURYELERİN GELİRİ

Moto kuryelerin gelirleri son yıllarda büyük bir artış gösterdi. 2025 yılı itibarıyla, e-ticaret siteleri, moto kuryelere paket başına 64,5 TL ile 92 TL arasında ödeme yapıyor. Gece saatlerinde çalışan kuryelere ise ücretler daha yüksek, yaklaşık 92 TL seviyesine çıkabiliyor. Ayrıca, günlük bonuslar da kuryelerin gelirini artıran önemli faktörlerden biridir. Örneğin, 32 paketten sonra günlük 500 TL bonus, 60 paket ve daha fazlasını teslim eden kuryelere ise 1000 TL bonus verilmektedir. Haftalık hedeflere ulaşan kuryeler ise 200 paket teslim ettiklerinde 4000 TL haftalık bonus alabiliyorlar.

MOTO KURYELERİN HARCAMALARI

Moto kuryelerin kazançlarının yanı sıra, önemli bir diğer konu da harcamalarıdır. Kuryelerin en büyük giderleri, yakıt, bakım masrafları ve sigorta gibi kalemlerden oluşmaktadır. Aylık benzin ve bakım giderleri, ortalama 10 bin TL civarında tutmaktadır. Ayrıca Bağ-Kur primi, muhasebe ücreti gibi yasal zorunluluklar da kuryelerin giderlerini artırmaktadır. Kuryeler, toplamda 30-32 bin TL arasında bir aylık giderle karşı karşıya kalabiliyor.

MOTO KURYELERİN YILLIK KAZANCI

Bir moto kurye, haftada 6 gün çalışarak ve günde 40 paket teslim ederek, günlük 2800 TL kazanç elde edebilir. Haftalık bonuslar ve diğer teşvikler ile bu rakam çok daha yukarı çıkabiliyor. Örneğin, haftalık 25 bin 400 TL kazanan bir kurye, ay sonunda 101 bin 600 TL’yi bulacak şekilde yüksek gelirler elde edebiliyor. Daha deneyimli kuryeler veya gece çalışanlar, 120-150 bin TL arasında aylık gelirler elde edebiliyor.

KAZANÇ-HAZIRLIK DENGELEMESİ

Beyaz yakalı çalışanların ortalama maaşı genellikle 30-35 bin TL civarındayken, aynı kazançla moto kurye olanlar, çok daha yüksek gelirler elde edebiliyor. 150 bin TL’lik yatırım yaparak moto kurye olunduğunda, elde edilen net kazanç, beyaz yakalılardan yaklaşık 4 kat daha fazla olabiliyor. Bu durum, moto kuryelerin çalışma saatleri ve bonuslarla kazançlarını artırabilme imkanları sağladığı için cazip hale geliyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

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