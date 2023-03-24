Minimum emekli maaşına 11.880 TL şoku! EYT’liler maaş ve bayram ikramiyesin zammından yararlanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu minimum emekli maaşına 2 bin TL zam konusu gündemde en çok konuşulan konu oldu. Buna göre mevcut olarak 7.500 TL ve üzerinde maaş alanlar için durumun nasıl olacağı merak konusu. Duruma dair “Adaletsizlik” söylemleri de ortada geziyor. Fazladan prim, vergi ve sigorta ödeyen emekli vatandaşlar duruma tepki gösteriyor. Konunun olabilirliği ile SGK uzmanları tarafından tartışılıyor. Son olarak en az emekli maaşına dair bir yorum da CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’dan geldi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, en az emekli aylığının 11.880 TL olmasına dair yorumlarda bulundu. Bu da emekli maaş zammına dair bazı tartışmaların orta yerine oturdu. Peki, emekli maaşının 11.880 TL olma durumu var mı? Hangi koşullarda minimum emekli maaşı 880 TL olabilir? İşte en az emekli maaşına dair detaylar...



“En az maaş 11.880 TL olacak”



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en az emekli maaşının 2 bin TL zam ile 7.500 TL’ye arttırılacağını belirttikten sonra şu şekilde bir açıklamada bulundu:



“Oysa, en az emekli maaşının 4.380 TL ile 11 bin 880 TL olması gerekirdi. Erdoğan, 2 bin TL zam yapılarak minimum emekli maaşını 7 bin 500 TL’ye arttıracağını müjde veriyor. Oysaki en az emekli maaşının 4 bin 380 TL zamlanması ve böylece 11 bin 880 TL olması gerekiyordu. Bundan bahsetmiyor. Peki, en az emekli maaşı neden 11.880 TL olmalıdır? AKP’nin iktidar olduğu 2002 senesinde net asgari ücret 184 TL, minimum işçi emekli aylığı 257 TL’ydi. 21 sene önceki minimum emekli işçinin aylığı, asgari ücretten tam 1,39 katı fazlaydı. 21 sene sonra AKP hiçbir yapmasa, minimum emeklinin alacağı maaş asgari ücrete olan oranı korusaydı, işçi emeklisi en az 7.500 TL değil, 11 bin 880 TL olacaktı.



EYT’liler maaş ve ikramiye zammından faydalanacak mı?



Mart ayında EYT’den hak kazanan vatandaşların başvuru yapması halinde zamlı bayram ikramiyesi ve zamlı maaş alma hakları bulunuyor.