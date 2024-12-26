Mini EYT geliyor mu? 2160 gün prim avantajı

8 Eylül 1999 öncesini kapsayan bu düzenleme nedeniyle mağdur olan birçok kişi bulunuyordu. Şimdi ise yeni bir düzenleme gündemde! Mini EYT gibi yeniliklerle prim eksiği olanlar, sağlık sorunları yaşayanlar ve farklı nedenlerle emekli olamayanlar için yeni fırsatlar doğuyor. İşte detaylar:

Kadınlara Özel: 2160 Gün Prim Avantajı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kadın çalışanlara doğum borçlanmasıyla önemli bir avantaj sunuyor. Sigorta başlangıcından sonra doğum yapan kadınlar, çalışmadıkları süreleri borçlanabiliyor.

Her çocuk için: 720 gün prim.

Toplamda: 3 çocuk için 2160 güne kadar prim borçlanması yapılabiliyor.

Bu yöntemle kadınlar eksik primlerini tamamlayarak emeklilik hakkı kazanabiliyor.





Erkeklere Askerlik Borçlanması İmkânı

Erkek sigortalılar da askerlik borçlanması yaparak eksik primlerini tamamlayabilir. Sigorta giriş tarihinden sonra yapılan askerlik süreleri prim gün sayısına eklenebilir.

Sağlık Sorunu Yaşayanlar için Malulen Emeklilik

Sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatına devam edemeyenler için malulen emeklilik imkânı sunuluyor.

Şartlar:10 yıl sigortalılık süresi.

1800 gün prim ödemesi.

%60 ve üzeri iş görememezlik raporu.



Kısmi Emeklilik Fırsatı

Prim gün sayısını tamamlayamayan ve borçlanma imkânı olmayan sigortalılar için kısmi emeklilik seçeneği mevcut.

8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar:10 yıl sigortalılık süresi.

3600 gün prim ödemesi.

8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar:15 yıl sigortalılık süresi.

4200 gün prim ödemesi.



Engelli Çalışanlara Vergi İndirimi ile Emeklilik

Engelli çalışanlar, vergi indirimi sayesinde erken emekli olabilir.

Şartlar: 15 yıl sigortalılık süresi.

3600 gün prim ödemesi.

Vergi indirimiyle yaş şartını beklemeden emeklilik hakkı kazanılabiliyor.

Engelli Çocuğu Olan Anneler İçin Avantajlar

Engelli çocuğu olan annelere 2004 yılından itibaren devlet destekli prim ödemesi yapılıyor. Bu destekle emeklilik yaşı düşürülüyor ve anneler daha erken emekli olabiliyor.



Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Sitesi

Uzman değerlendirmeleri ve SGK açıklamaları