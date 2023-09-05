Milyonların gözü bu haberde emekliye ikramiye piyangosu çıktı!

Ağustos ayı enflasyonu açıklanması, toplu sözleşmenin netleşmesinin ardından SSK, Bağ-Kur emekli zammı için tüm çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Emekliye ek ara zam yapılması üzerine araştırmalar sürerken bayram ikramiyeleri dışında bir de 3. emekli ikramiyesi gündeme bomba gibi düştü. Peki SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zam gelecek mi? Emekliye ara zam var mı? İşte emekli maaşı zammı son durum…

EMEKLİYE EK ZAM ÇALIŞMALARI BAŞLADI!

Sabah'ın haberine göre Başkan Erdoğan'ın talimati ile iki bakanlıkta emekliye zam düzenlemesi için harekete geçildi. Özellikle en düşük emekli maaşı üzerinde etkili olması beklenen ara zam çalışmasında açıklamalar dikkat çekiyor.

A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

"Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak" diyen Yıldırım, yapılacak çalışma ile ilgili tarih de verdi. Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN EMEKLİ ÇALIŞMASINI DOĞRULADI!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı için çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, emekli maaşı zammı ve memur toplu sözleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan emekliye zam düzenlemesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada " Emeklilerle ilgili Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi.

EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ!

Emekliye ek zam çalışmaları yanı sıra dikkat çelen bir çalışma daha milyonlar tarafından konuşuluyor. Buna göre 100. yıla özel Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödemesi için hazırlıklar başladı.

KAÇ LİRA OLACAK?

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. İlk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı da öğrenildi.

Ancak bakanlıklar henüz bir resmi açıklama yapmadı. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.











